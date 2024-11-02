保加利亞總統拉德夫（Radev）在幾個月前便指出，若戰爭延續，烏克蘭會是人口凋敝，基建與工業都會完全毀滅，由此而產生的極端嚴重後果，不僅在於烏克蘭，而且會帶給整個歐洲。拉德夫主張和談停戰。和與戰的分別，會是千萬人的傷亡與一個完全被毀的國家，而整個歐洲都要承擔重建的成本。

保國是北約成員國，自開戰以來都支持北約援烏，反對俄羅斯。其總統主要是禮節性職位，位高無權，但也是選民普選出來，擁有強大民意。他的主張不會轉變為政府政策，卻會影響民意，對政府決策有一定的壓力。拉德夫於2017年上任，已經連任一次，其支持者屬社會主義黨派，他上任以來便批評執政黨的親美政策。

保加利亞有類於摩爾多瓦，政治分化嚴重，選舉中最大黨的得票也只是兩、三成，故此政局不穩，自2021年至今已經有7次大選，但還未能選出一個多數聯合的穩定政府。與摩爾多瓦、格魯吉亞的差別，是這兩個國家的總統都親美。格魯吉亞總統是法國出生，原法國駐格大使，為選舉才加入格籍；摩爾多瓦總統原為總理，起初在世界銀行工作，持摩爾多瓦與羅馬尼亞雙重護照。拉德夫則是本土軍人出身，沒有外國護照，因為個人背景，他的政治主張與前兩者大相逕庭。拉德夫是愛國者，以保加利亞利益為優先，不會迷信北約、歐盟的反俄政治。

保國與格魯吉亞、摩爾多瓦或其他東南歐國家，在蘇聯解體之後處於歐盟與俄羅斯的政治、經濟、文化拉鋸中，即如烏克蘭，曾追求永久中立而不得。北約與歐盟東擴，迫使他們選擇親歐仇俄，沒有中立空間，但親歐便要把國家傳統的政治、經濟、文化乃至語言、宗教轉變，西方化以及大量人才流失至歐盟，本國的發展斷了俄羅斯的貿易與能源，而歐盟亦支援不足，國家的發展緩慢，衰落萎縮。

若介入戰爭，經濟及各方面損失更大，復興便無望。烏克蘭由蘇聯第二富國演變成今天全歐最窮國；而摩爾多瓦失去俄羅斯的支持，歐盟的援助口惠實不至，淪為全歐第二窮國家。若烏克蘭戰爭繼續擴大，整個東南歐都會被捲入，陷入長期衰落的困境。阿塞拜疆以其石油經濟與專制政治，可對抗這個由西方推動的政經衰敗之勢繼續東進。可是東南歐等的衰落，對中亞、西歐乃至更大的歐亞空間，影響會十分重大和深遠。