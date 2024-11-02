中國發展核武器和美蘇（俄）不同，多次宣布不會首先使用核武器，製造核武器會是有限度的。中國的這項核武器政策持之幾十年，令美國情報機關判斷中國的核彈頭目前約有500枚，而美國是逾3,700枚。

中國的核政策溫和、被動，核彈頭比起美國又少得可憐，山姆大叔就不把中國的核武力量當回事，他們以為既然中國宣布不會首先使用核武器，他們就不用害怕，盤算着，等到有一天，他們首先使用核武器特別是戰略核武器了，就大有可能已摧毀了中國的大部分核武，中國的「第二次核打擊力量」也所剩無幾，美國就有足夠的攔截防空能力，使自己免於中國的核打擊，結果是中國發展多年的核武等於沒用。

因此多年來，美國對中國的核武政策及核彈頭現狀是大體放心的。不過，現在頗感焦慮了，美國國防部轄下的國防情報局日前發表最新評估報告，認為中國正以遠高於預估的速度，推進快速升級和擴大海陸空核武庫的計劃，估計中國不斷增長的核武庫中，大部分都是能打擊美國本土的核彈頭。報告說，中國建立了300個發射井的陸基導彈基地，擴大了公路機動洲際彈道導彈部隊，進一步發展了可攜帶空射彈道導彈的轟炸機機隊。報告同時指出，中國的目標是要在2030年前將核彈頭數量倍增至1,000枚，與美國開展持久的戰略競爭。

中國成功研製了高超音速導彈，可同時攜帶十幾枚核彈頭，美國現有的任何防空武器網絡都攔截不住，五角大樓對此十分緊張害怕，再也不敢輕視中國的核彈頭只有數百枚！中國發射井導彈基地、機動洲際彈道導彈部隊、空射彈道導彈的轟炸機建成和隱蔽深藏、神出鬼沒，都可大大強化對抗敵方「第一次核打擊」，500枚核彈、1,000枚核彈都令老美不敢輕舉妄動，擔心遭到毀滅性打擊。當然，為了克敵制勝更有把握、準備更加充分，中國的核彈頭一定會更多更多。