不說不知道，美國總統拜登執政還不足4年，對台灣軍售已達17次之多，總金額將近80億美元，單是最近這次就達20億美元，創下最高紀錄。一旦特朗普重返白宮，以其見錢眼開的品性，勢必要求台灣繳納更多保護費，購買更多破銅爛鐵，甚至可能強迫台灣將軍費增至GDP的10%。當年慈禧太后不惜「量中華之物力，結與國之歡心」，今天台灣當局何嘗不是如此？心甘情願淪為美國的提款機，還要千恩萬謝。

台灣交了保護費，如果真的能夠確保平安，這些錢也許沒有白花。但事實恰恰相反，不管台灣購買多少美國軍火，也無法改變兩岸實力嚴重失衡的事實，寄望台軍草莓兵阻擋解放軍鋼鐵洪流無異於癡人說夢，寄望美軍馳援為台灣賣命更是癡心妄想。有台灣評論員稱交了保護費就可以安心，分明是夜行人吹口哨，大陸網友嘲笑這種人是「井蛙」，一點也不誇張。

過去美國賣給台灣的大多是過時武器，這次則是防空和雷達系統，技術含量似乎有所提升。台灣當局乘機大肆吹噓，聲稱該防空系統經過烏克蘭戰場的實戰驗證，有助於提升台軍整體防空作戰能力。是嗎？軍事專家指出，該防空系統在烏克蘭戰場的表現並不理想，主要用來應付俄羅斯的廉價無人機，屬於低端防空和攔截的過渡性武器，實戰經驗的含金量非常低。尤其面對密集的無人機攻擊，生存能力堪憂，之前多次被俄軍發現並摧毀。

殺雞焉用牛刀，解放軍其實不必動用各類先進導彈，這些重器主要是給美軍準備的，對付台軍只需遠程火箭炮就足夠了，密集轟擊之下，整個台島勢必陷入火海，甚麼防空系統和雷達系統都將成為一堆廢鐵。更何況，大陸無人機技術和產能傲視全球，要多少有多少，到時鋪天蓋地而至，台灣防空系統能夠對付嗎？日前台軍舉行「長泰19號」演習，期間烏龍百出，逾30輛軍車和坦克出現故障，簡直丟人現眼，這種草莓兵如何打仗？

國台辦發言人朱鳳蓮說，買武器買不來安全，只會讓台灣更兵凶戰危。道理很簡單，台灣以區區之力對抗大陸，根本就是以卵擊石。解放軍經過多次圍台軍演，早已成竹在胸，只要一聲令下，隨時可以進行外科手術式打擊，更可以實施斬首行動，到時不妨看看台灣重金購買的防空和雷達系統能發揮甚麼作用。