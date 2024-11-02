北韓雖然是小國，但深明小國要生存得有尊嚴，就要強兵勵治，其領袖金正恩深明這個道理。北韓周四早上又試射一枚洲際彈道導彈，導彈以高仰角發射，飛行高度以及飛行時間均創下新紀錄。金正恩現場監督，強調不會容許國家安全受到威脅，同時絕不會改變強化核武力量的路線。胡適曾說：「若青山不在，我們吃飯說話都不容易。」老朽相信金正恩深明小國生存之道，是以北韓一直努力研發核武和洲際導彈，無非要展現無懼西方尤其是美國霸權，展現大無畏的抗敵意志！

日本防衞省表示，北韓發射的彈道導彈飛行約1,000公里後，落在日本北海道奧尻島以西約200公里，日本專屬經濟區外側的日本海；該枚導彈飛行時間達86分鐘，最高高度超過7,000公里，兩者皆打破此前紀錄，推斷可能係新型導彈。至於導彈是火星18改良版本還是全新型號，則仍有待分析。要言之，火星18按照正常角度（30至45度）發射，可飛行1.5萬公里以上，射程覆蓋美國全境；今趟發射的洲際彈道導彈射程更遠，加大彈頭重量同時可打擊整個美國。

南韓對北韓再次展示洲際導彈的威力，自是緊張兮兮，總統尹錫悅指示國家安全保障會議強硬應對，並決定對北韓追加實施單邊制裁；南韓外交部宣布禁止高氯酸銨、氯化鈉、液態聚硫橡膠、電子式加速度計、熱電池等15項物品，經第三國出口北韓。上述物品可用於研發固體燃料彈道導彈，但北韓難以自主生產。依家北韓派兵援俄已被證實，俄朝不斷深化軍事合作必矣，南韓已指今趟北韓試射之洲際導彈推進器改良後的性能，可能獲俄國協助。喂！單邊制裁北韓有用咩？一切已經太遲了！