娛圈單打：前世做錯事　今生搞影視

香港影業疫後票房欠佳，挨年近晚盤點，全年已有6間戲院結業，呢嗱，北角匯ACX戲院日前喺社交平台發文，話就話內部進行裝修工程，暫停營業直至另行通告，至於是否成為2024年執笠收官之作，咁就不得而知。

話時話，如果按照官方提供「執10間開16間」方程式計算，執6間戲院理應開番10間至係㗎，何解仲執無止境咁呢？

今年《九龍城寨之圍城》一片獨大，香港收過億元，但整體港產片數量及票房猶如一潭死水，年頭由天王郭富城擔正、犧牲色相扮哨牙仔嘅《臨時劫案》，埋單都係收近1,500萬元，怕且城城都好難「講多謝」。

至於近期有講述網絡情緣詐騙案的港產片贏盡觀眾口碑，不過導演受訪時透露，雖然拎到「首部劇情電影計劃」約800萬元，製作費依然捉襟見肘，好在女主角夠義氣，肯唔先收片酬等票房好至分紅，結果電影票房都收1,800萬元，睇嚟算做比上不足比下有餘，但一般而言，票房要以成本乘3先叫收支平衡，七除八扣都只係勉強過關。

正如官員終日耳提面命、三令五申，話香港現時正處於關鍵經濟轉型期，轉型到「熊貓經濟」、「恐龍經濟」到底有冇運行，尚係望天打卦，但對小市民而言早已正式轉型去「河馬經濟」，一時成為不少YouTuber流量密碼，河馬得道雞犬升天，個個賺到盆滿缽滿。

撫今追昔，七、八、九十年代港產片風光一時，揚威亞非拉，依家南韓影視作品仲成日提住Mark哥就可見一斑，邊有人估到「十年河東，十年河馬」，連《飯戲攻心》美指張蚊都慨嘆成年無工開，只好怨句「前世做錯事，今生搞影視」。