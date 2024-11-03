正論：高空擲物真猖狂　執法要嚴勿姑息

香港號稱文明之都，可惜陷阱處處，暗藏無數「都市炸彈」！這絕非危言聳聽，尤其一到風季雨季，除了冧樹塌山泥、危險招牌搖搖欲墜、路陷等，更令人驚心動魄的，莫過於香港舊樓林立，危機四伏，去年旺角曾在9日內發生3次大廈外牆石屎剝落事故，飛降的石屎對路面及行人造成不同程度影響，其中新興大廈就出現兩次石屎剝落，有一次更擊穿巴士車頂，真係觸目驚心！

事實上，香港人掟嘢落街亦時有所聞，最離譜當數2020年2月14日情人節，深井豪景花園發生虐畜案，30隻寵物被人殘酷掟落街，導致18死12傷，其後兩名男子被捕。原來，高空擲物是公共屋邨多年來揮之不去的隱患。不講不知道，一講嚇一跳！房屋署過去3年就有逾450宗因高空擲物而被扣分的個案，當中葵青區屋邨是其中一個重災區；而葵盛東邨就有住戶目睹包括玻璃瓶及椅子等物品從高空墮下，如果有居民不幸「中頭獎」，後果不堪設想！有清潔工人亦指有單位每日從高空拋下各類垃圾，一周便要清理平台垃圾一次，即使多番與管理處反映，惟遭冷處理，僅貼告示了事。

以下是一個「攞命」的例子。有葵青區議員的辦事處設於葵涌邨曉葵樓地下，今年5月23日接近中午，其辦事處對出約3米處，有一條鋁角鐵從樓上飛墮，該鋁質角鐵長約35厘米，從高空墮到地上亦未有變形，她坦言「當下非常擔心居民安全，因為有不少居民行經，好彩無人受傷，否則後果不堪設想！」她隨後立即報案，執法人員和屋苑管理處到場，圍封高空擲物範圍，並提醒居民走進有簷篷的地方。其實長角鐵從高空墮下，若打中人頭，豈止頭破血流咁簡單，分分鐘冇命！執法人員理應逐層搜證，嚴肅處理，揪出元兇並控以高空擲物，令居民知所警惕，高空擲物需負刑責！

本報記者近日亦到葵盛東邨兩個高空擲物黑點視察，居住於盛富樓低層的住客陳女士表示，多年來深受高空擲物困擾，家中的窗需要長期緊閉，通常在傍晚大約6至7時，正在煮食期間常聽到有嘢撞擊平台的聲響，曾於平台看見有玻璃瓶、衣架甚至椅子等。

有葵青區議員直指「高空擲物會導致傷亡，其實同殺人、謀殺係對等！」現時的扣分罰則未具阻嚇性，租戶每兩年就擁有一至兩次高空擲物的「機會」，議員坦言若找出犯事者可即時驅逐出單位，或者暫停其租約一個月讓其得到教訓，並促房屋署從嚴處理及加強教育，讓居民明白高空擲物後果的嚴重性。房屋署發言人指，於2021、2022及2023年分別錄得166宗、136宗及156宗因高空擲物而被扣分的個案；至於被發出遷出通知書的個案，同期每年各有兩宗。房委會除加強宣傳及教育外，屋邨辦事處會在懷疑黑點加派保安員巡邏，以及引用新科技，例如安裝「便攜式高空擲物監察系統」持續監察情況，直至有所改善為止。常言道「治亂世用重典」，公屋高空擲物已到了人神共憤的地步，對這類慣犯亦應「殺無赦」，除逐出公屋，嚴重者更應交執法部門跟進，繩之以法，絕不能姑息，蓋一次意外，足以致命！