俄烏之戰擴大，巴以之戰外溢，都和中國遠隔萬水千山，而朝鮮半島發生戰事，就在中國家門口，弄不好會重演上世紀50年代的韓戰，中國會成「當事國」，避無可避，屆時中國若只採取守勢，維持了40年的改革開放、和平發展會被打破，中國經濟和實現現代化將受到重大影響。中國若採取攻勢，「雄赳赳，氣昂昂，跨過鴨綠江」就會再上路，中國空前強大的海空軍隊、火箭軍就會大顯神威，這一仗肯定會比當年「抗美援朝」好打得多，可佔盡優勢。

因此，中國雖然不希望且會盡量阻止朝鮮半島爆發戰爭，知道戰爭會給中國惹來麻煩，拖累和平建設和發展的大局，但中國不怕打這場仗，更深信打勝這場仗，能更好的擊潰在東北亞、台海、南海乃至印太區美國發起的對華博弈，況且一旦中美在朝鮮半島打起來，武統台灣也就順手牽羊，不在話下。

朝鮮半島可能發生戰爭的危險突然升級，在於平壤決定派兵赴俄，以踐行朝俄軍事聯盟的條款，也即平壤今天派兵幫了莫斯科打仗，明天有需要時莫斯科也要派兵幫平壤打仗，他們的共同敵人是烏克蘭、歐盟、南韓背後的美國，是美國指使烏克蘭、歐盟、南韓與俄朝為敵，並惹起戰爭。山姆大叔當然也知道，中國和俄羅斯、北韓有非同一般的全面戰略合作關係，必要時中國、俄羅斯和北韓一定會聯手抗擊共同敵人，只是現階段中國支持莫斯科和平壤有自己的特定方式，整個局勢也未到軍事支持的程度，朝鮮半島也不是輕易可以爆發戰爭的，美國、南韓加上日本也沒有這個膽子。有中國虎視眈眈，他們哪敢妄動？

這件事上，北韓特別「出彩」，先聲奪人。平壤派兵赴俄的做法，與其一貫的不斷核試、射導彈套路相同，一方面展現實力，一方面展現敢玩命，震懾美日韓，處處爭得主動。今次平壤故技重施，不但自己敢戰，還拉住老大哥一起戰，這一手反而穩住了朝鮮半島局勢也說不定。