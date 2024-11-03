以色列七線開戰，表面上佔盡優勢，無人能擋，但曠日持久的戰爭，對其經濟打擊極大。該國2022年的經濟增長為6.5%，成績驕人，但2023年全年急跌至2%，當中第4季按季大幅萎縮近兩成，原因是哈馬斯突襲，以巴戰爭爆發。以色列財政部日前發布數據，下調該國2024年與2025年的經濟增長預期，今年全年僅為0.4%，明年則是4.3%。

0.4%是非常非常差的數字，幾近沒有增長，由6.5%跌至2%再跌至0.4%，反映戰爭對以國經濟已造成毀滅式打擊。明年預測有4.3%顯然過於樂觀，也是為了安撫民意，要是戰爭不停，以國經濟只會進一步崩潰。事實上，該國目前已有不少企業，因為員工上戰場而停擺，根本經不起持久耗下去。

最近美國加緊斡旋，消息指已擬定一項終止以色列與黎巴嫩真主黨之間戰爭的計劃草案，初步要求停火60天，以及真主黨和以色列軍隊均從黎巴嫩南部撤走，但以軍有權「在面對眼前威脅時，針對真主黨進行自衞」，也允許以色列戰機能以「偵查」為目的飛越黎巴嫩上空。這個所謂停戰方案，公然侵犯黎巴嫩主權，與其說是斡旋，不如說成美以狼狽為奸。難怪真主黨隨即潑冷水，指迄今為止，沒有以色列同意、真主黨接受可討論的協議。

美國一面倒偏幫以色列，已經引起國際社會愈來愈多反感。以色列用美國提供的武器，天天對加薩、黎巴嫩手無寸鐵的平民狂轟濫炸，前者已死了4萬多人，後者的死傷人數也在快速增加。這筆血海深仇，必然深植「死剩種」的腦海，死不去的人前赴後繼，投身成為哈馬斯、真主黨，以色列無法得到長治久安。美以一日不肯放下屠刀，以色列經濟難言復甦，美國的國際聲譽更是蕩然無存。