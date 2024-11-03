美國總統選舉踏入最後階段，民主黨候選人賀錦麗和共和黨的特朗普爭持激烈，此刻兩黨任何一位要員，只要講錯一句說話，可能都足以影響最後的選舉結果。

偏生在這當兒，現任總統拜登卻出言無狀，稱共和黨支持特朗普的選民是垃圾。此舉既侮辱了共和黨選民，也侮辱了整個民主制度，茲事體大，非同小可，副總統賀錦麗連忙劃清界線，公開說不同意拜登的言論。

今趟可是苦了賀錦麗，她兩面受敵，既要與對手特朗普爭辯，又要跟拜登拉開距離。至於拜老頭如此口出惡言，也是忒不尋常，更有人懷疑他是否有心觸怒選民，抽賀錦麗後腿，以報復對方暗地裏「逼宮」，要他將總統候選人的位置讓出來。

上述傳聞講得有鼻子、有眼睛，但若以常理度之，則恐怕是人們想多了。拜登年邁，偶爾會口不擇言，不過在大事上頭，他並不糊塗。拜老頭任內耗盡心思去對付特朗普，曾經大肆搜查對方的海湖莊園，又為對方堆砌加羅織了數十項罪名，拜、特二人齒痕極深，雙方的關係已近乎是無可挽回。特朗普揚言，一旦重掌白宮，定然以眼還眼，甚至說必定會將拜老頭投進監獄。

特朗普的說話，很多都不是鬧着玩的，拜登即使未必很喜歡賀錦麗，相信也不至於臨陣投敵，曲線去支持民主黨的競爭對手。真正的原因，應該是拜登急了，眼見特朗普的支持度與日俱增，對方很有機會再次入主橢圓形辦公室，一旦成事，拜老頭的日子肯定不好過，甚至可能會累及家人。拜登愈想愈氣憤，他討厭特朗普，進而遷怒於對方的支持者，故才會衝口而出，爆出這番「垃圾」論。