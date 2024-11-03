國台辦痛批賴清德不紀念台灣光復節是「數典忘祖、民族敗類」，台灣陸委會則回敬「中共歷來搞文革、把漢字簡化、對俄國施加的不平等條約視而不見」，將「數典忘祖、民族敗類」八字如數奉還。

兩岸針鋒相對早已司空見慣，但繼上次賴清德提出「璦琿條約」被俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃比喻成「狗吠」卻不敢回嘴，鬧出大笑話後，陸委會這次居然又提了所謂「俄國施加的不平等條約」，顯然上次並非賴的「失言」，而是賴真心認為中國人應向俄羅斯討回當年被竊佔的領土。

問題來了，陸委會既然以此批判中共，認為對不平等條約視而不見是「數典忘祖、民族敗類」，那麼身為中華民國總統的賴清德要不「數典忘祖、民族敗類」，就應公開向俄羅斯聲索「璦琿條約」割讓的領土，若普京置若罔聞，是不是只有出兵討伐，靠實力奪回失去多年的國土呢？

更有趣的是，陸委會還聲稱抗日戰爭是中華民國軍民犧牲奉獻取得的勝利，認為中共毫無貢獻，怎能對台灣光復說三道四？按照陸委會的說法，既然這是中華民國的光榮勝利，那就更應慶祝台灣光復節啊？賴清德政府偏偏從頭到尾都沒有要慶祝的意思，這不是活生生的自打嘴巴嗎？

實際上從「祖國論」到「中華民國論」，賴清德已讓台獨基本教義派快要精神錯亂，他們做夢也想不到賴清德這個「台獨金孫」、「務實台獨工作者」，在坐上大位後，自稱中華民國的次數居然比缺乏台獨意識的蔡英文還要多！完全擁抱中華民國不說，現在更在和中華人民共和國爭中國正統！無怪獨派大老辜寬敏遺孀忍不住出面質疑：「這個國家的歷史是從甚麼時候開始？」事實證明，賴清德也不過是又一個無恥政客罷了。