平壤政府繼派遣數以千計士兵前往俄羅斯後，近日又試射洲際彈道導彈，令本已緊張的朝鮮半島局勢進一步升溫。不過，外界在責怪北韓的同時，亦有必要從它的角度來看待整件事的來龍去脈。

上世紀50年代韓戰停火後，參戰各方並沒有簽訂和平條約，而是簽署停戰協議，以致這麽多年來美軍一直厚着臉皮留在南韓。美國1950年在蘇聯缺席的情況下，操縱安理會通過組建以美國為首的聯合國軍司令部，召集了16個國家，與南韓組成「聯合國軍」對抗中朝軍隊，士兵規模一度多達近百萬人。韓戰停戰後，聯合國軍司令部再沒有存在的意義，聯合國大會於1975年亦通過決議，要求解散它，可是美國視若無睹，堅持保留這個組織至今。

美國不願意解散聯合國軍司令部，根本原因在於朝鮮半島的地理位置重要，美國在這裏駐軍，等於扼守東北亞的咽喉。不過，在北韓眼中，此舉反映美國任何有關和平的承諾都是廢話，所以平壤政府多年來不斷挑釁美國，就是要迫使美國與它簽訂和平協定，撤離在朝鮮半島的所有軍隊。

北韓作為主權國家，提出這些訴求完全合理。德國最近以朝鮮半島局勢緊張為由加入聯合國軍司令部，成為第18個成員國，更加印證了北韓的擔憂有道理。很明顯，朝鮮半島一旦爆發戰爭，美國就會通過聯合國軍司令部介入戰事。其實，美國只要解散聯合國軍司令部，令平壤政府增加安全感，就會減少挑釁。

當然，近年美國的外交戰略重心已轉向亞太，聯合國軍司令部作為美國在朝鮮半島設立的軍事機構，表面上是要遏制北韓，實際上是針對中國。北京應該在聯合國再次提出解散該司令部。