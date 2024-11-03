七屆桌球世界冠軍、英國名將奧蘇里雲透過優才入境計劃成為香港居民，他更為入境處拍片，大讚香港良好的稅制，加上美食、文化、自然環境，令香港成為理想的居住地。其實不用看甚麼世界排名，你可能想不出有另外一個地方，能與香港一樣擁有簡易低稅率、一流的治安、中西文化薈萃、國際化的環境、便利的對內對外交通、城市與大自然融合，還有豐富的美食和娛樂，加上優質的教育和醫療。除了生活成本有點高，香港實在是吸引世界各地人才的好地方。

全世界都在搶人才，人才為一個地方帶來知識、經驗和資金，可以開拓更多機遇，增加投資和創造就業機會，本地人與世界各地的人才交流，透過「鯰魚效應」產生新的理念，激活社會發展動能。一個對人才開放的地方，必然是充滿活力的。

現時香港引進人才的計劃可謂五花八門，包括專才計劃、高才計劃、輸入內地人才計劃、非本地畢業生留港/回港就業安排、科技人才入境計劃等，加上一般就業計劃、補充勞工優化計劃、行業輸入勞工計劃，當中涉及不同層次水平的人力資源。不過，各類人才計劃要做得好，不能用多多益善、來者不拒，或以量代質的思維，需要科學評估，重視政策細節，才能令香港真正成為人才匯聚之都。

本屆政府各項計劃為香港帶來超過20萬名生力軍，而人數涉及最多，亦是社會討論最多的就是高才計劃，自2022年年底推出以來，共收到逾10萬宗申請，逾8.1萬宗獲批，當中申請門檻較低的B類申請人數最多。有意見擔心有些人才至今仍未找到工作，甚至長期不在香港；有些人視香港作為移居外地的跳板，或安排子女入讀香港的大學，與計劃的目標不符，加上近期大學出現假學歷風波，都令高才計劃的成效受到質疑。筆者建議政府長期跟進這些人才在港的就業情況，量化成效，防止有人濫用計劃，也減少不必要的猜測。

移港人才中，內地人佔近七成，因為香港有背靠祖國、聯通世界的優勢，這是很正常的現象。但筆者也建議政府多做以外國群眾為目標的宣傳，目的是要「對沖」那些惡意唱衰香港的西方媒體。畢竟香港對於外國人來說，依然是進入內地市場的最佳門戶城市，加上資金和訊息自由開放，是極具吸引力，對奧蘇里雲這種頂尖人才，可能需要一些特定的策略，吸引他們來港發展定居。

最後，人才計劃涉及人力規劃，政府除了要聆聽商界聲音，更要重視勞工界的意見，包括但不限於專才計劃應設立每年申請上限，擬設新渠道技術工種專才要防止僱主假扮招聘困難和陰陽合同，並建立完善的投訴機制，以防止人才氾濫擾亂就業市場，影響本地就業、收入和晉升機會。而引進人才的同時，要完善教育和職訓來培訓本地人才，更要建立勞動友善、家庭友善政策，才能長遠留住人才。