美國似乎對格魯吉亞「志在必得」。在該國大選前和大選後一直都用不同的藉口策動民眾示威暴動，試圖引發顏色革命。今次大選失敗後，用格魯吉亞親西方的女總統出面，不承認選舉結果，且公開指摘俄羅斯情報機構介入選舉。可是，她拿不出證據來否定整個選舉結果，確認的只是個別失誤例子，可召開調查，但未足以推翻選舉結果。

她作為總統，應守國家法制，未有法理證據卻以總統身份跟反對黨派一起出席大會指控選舉，指控執政黨作弊，指控俄羅斯介入，嚴重地違反了總統應有的政治中立和堅持法制。她變成赤裸裸的政治鬥爭棋子，在格魯吉亞內外便有指她犯了叛國罪，背叛國家憲法和法制。

即使歐盟及北約等亦僅公開要求格魯吉亞政府，盡快進行調查選舉中的不公情況，並沒有直接要推翻選舉結果。匈牙利總理更認為選舉合法，恭賀執政黨取勝，阿塞拜疆與亞美尼亞政府亦恭賀執政黨的勝利，亞美尼亞等國亦足以反映格魯吉亞的地緣政治方面獲支持的力度，以及縱使在美國歐盟強大的政治壓力下仍有抗爭的力量。

美國歐盟當然反對執政黨再度當選。事實上，在大選前，格魯吉亞總統與親歐的反對黨，提出一個選舉體制改革方案，目標是要改革以減少執政黨的選舉多數票優勢帶來的國會席位優勢。重心是打擊選舉中的多數，用新體制來保證和擴大少數票在獲取議席的比例，這樣的建議當然獲歐盟支持。格魯吉亞近來的選舉，親歐的反對黨內訌分裂，得票沒法與執政黨競爭，選舉不能勝利便要求改體制遷就。

選前這樣的建議顯示反對黨陣營承認它們沒法取得選舉勝利，選舉結果也證實如此。但它們還是在美國歐盟強大的政治壓力和輿論勢力下，要求推翻選舉。可不是再舉行另一場選舉，因它們仍是無力取勝的，真正目的用示威口號，推行如烏克蘭2014年般的廣場革命，推翻民選政府，用政治暴力奪取政權。歐盟從各方面的介入都明言要支持格魯吉亞回歸歐洲大西洋的價值和體制。它們並不關心選舉的公正，只是要求選舉結果符合它們的利益。

格魯吉亞執政黨已抵抗顏色革命衝擊多年，且看今次結果如何？可惜的是中國等全球南方的大國，卻是避而不見，似事不關己，可在全球化的今天格魯吉亞的結果將會衝擊國際權力平衡。