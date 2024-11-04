香港藝人在台灣舉辦演唱會，民進黨立委王定宇酸他是「媚共藝人」不值一看，基進黨吳欣岱也質疑該藝人擔任中國影協副主席後，演唱會是否成為大外宣KPI（績效指標）？還是來台灣只剩賺錢？

看來綠營真的是住在海邊，繼對台灣藝人意識形態審查操弄後，現在連對香港藝人也要搞這套？按照王定宇的標準，若該藝人算是「媚共藝人」，那麼周杰倫算不算？五月天算不算？伍佰、蔡依林算不算？台灣藝能界除了少數在大陸沒有市場的，大概都可以一網打盡！而喜愛「媚共藝人」的民眾，自然也同樣「媚共」，扣除掉那些對演藝歌唱毫無興趣的民眾，台灣恐怕滿街盡是中共同路人！

該香港藝人本身鮮少談論政治，也從未有人在他的演唱會中聽到甚麼政治語言，只不過擔任中國影協副主席這一項榮譽職，就要被質疑演唱會是大外宣？這種「聯想」跟栽贓抹黑到底有甚麼兩樣？至於賺錢，難道辦演唱會應該賠錢？以該藝人的身價，相對台灣如此小的市場，與其說他是來台灣搶錢，我寧願相信他是為回饋數十年來台灣無數粉絲對他的支持，才會決定在台灣辦演唱會。

兩岸的政治對立，真的不應該牽扯到藝人頭上，民進黨若真的如此懼怕大陸會藉由藝人「統戰」，不妨乾脆提案禁止大陸香港澳門藝人來台灣，只允許具有台灣價值的藝人在台灣演出，這樣才能讓民進黨高枕無憂。

北韓為了怕民眾被南韓洗腦，嚴禁民眾觀看南韓的影視戲劇和聽南韓的歌曲，違反規定者將受到嚴厲懲處。台灣民眾聽到這個消息多半認為金正恩小題大做，果然專制獨裁！卻沒想到執政的民進黨心中的想法其實和金正恩大同小異。或許，北韓化的台灣，就是民進黨人心目中的理想世界。