俄烏戰事自2022年2月24日開打至今，已過了兩年零8個多月，雙方交戰至今，彼此死傷枕藉，然而，很少聽到俄羅斯總統普京抱怨；反而得到美國、西方國家大力軍援的烏克蘭總統澤連斯基總是在抱怨支援唔夠，尤其在遠程武器和F16戰機，遠遠未能滿足烏軍的要求。要言之，澤連斯基一味伸手要軍援，永不知足。

最近朝兵援俄，澤連斯基更多怨言，批評國際社會對北韓出兵支援俄羅斯袖手旁觀，佢話北韓上周四試射新型彈道導彈，創造新的飛行時間和高度紀錄，但世界只旁觀任由威脅加劇。阿哥，北韓亦不過合法正當使用自衞權，正如北韓外務省指出，試射火星19洲際彈道導彈，以壓倒性絕對力量應對美國及其隨從勢力的軍事威脅，從而徹底遏制核戰爭爆發危險、強力管控地區政治軍事局勢，是北韓堅定不移的戰略選擇和意志。北韓凸顯其自強不息和抗敵意志有乜錯呢？

澤連斯基又話，俄朝合作改善了北韓的軍事技術，派兵到戰場支援俄軍亦讓北韓有機會學習現代戰爭戰術。烏克蘭能監視北韓士兵集結的所有俄軍基地，若獲准向這些目標發射西方國家的遠程武器，烏方或能阻止朝軍部署到前線，但美國、英國、德國只是袖手旁觀。佢再次點名中國，促請中方發揮對俄羅斯和北韓的影響力來證明致力於結束俄烏戰爭。澤氏演活一代怨男，世上有成功的領袖只懂怨這怨那的嗎？事實上，美國國防部上周五又宣布，向烏克蘭提供新一批總值4.25億美元的軍事援助；自俄烏戰事爆發以來，單是美國已給予烏國軍事援助逾600億美元。有冇聽過普京抱怨一句美國只顧援烏而不致力結束俄烏戰事嗎？所謂「器小不可以盛大」，於此盡見之矣！