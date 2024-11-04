一直以來，外資對推動中國經濟發展、科技進步、聯通國內國際市場等方面起到重要作用及發揮積極影響。國務院辦公廳今年3月更印發《紮實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》推出一系列穩外資政策舉措，以及優化外商投資環境，從而繼續彰顯中國政府持續加大對外開放力度，加強與世界經濟良性互動的堅定決心。

香港作為國際金融中心，在中國內地招商引資的過程中，憑藉香港成熟的市場經濟以及「一國兩制」的獨特優勢，一直充當中國內地對外金融與經貿橋樑，亦是外商通往中國的重要門檻。近年面對世界政經格局的變化，目前香港仍是中國內地最主要的外資來源地，佔到總額72.6%，無論相關資金是來自港資港企，抑或是作為海外資金的中間聯繫人，香港對於中國持續深化改革開放與吸引外商投資方面，功能依然十分重要。故此，繼續貫徹「一國兩制」方針，維持香港原有的資本主義制度包括普通法體系、自由開放的營商環境亦實有必要。

從去年11月至今，京官接連會見多名外資大班，例如太古集團、滙豐集團、怡和集團等。從對外公布的新聞稿中，反映官員對這些外資財團予以高度評價及充分肯定，他們長期以來扎根香港，服務香港，並支持「一國兩制」事業，對促進香港經濟繁榮穩定起到重要推動作用。同時，京官又多次強調中央會全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，這是中國長期堅持的基本國策，從來沒有改變也不會改變。中央會一如既往全力支持香港保持獨特地位和優勢，維護自由開放規範的營商環境，為各個國家和地區的企業在香港發展創造更好條件。毫無疑問，這是對在港外資及國際資本發出清晰且明確的邀請，以此堅定外資投資及營商信心，並增強國際社會對香港的信心，強化中國負責任的大國形象。

此外，京官亦希望這些外資財團能夠繼續積極作為，發揮優勢，參與中國高質量發展和高水平對外開放。在我看來，這些外資財團繼續以香港為駐點，投資香港、投資中國，無論是對自身商業經營，還是對香港經濟社會繁榮穩定均是互利共贏，老牌外資看好中國和香港的發展，參與香港及內地市場的投資，亦有助於帶動其他海外資本參與。總結而言，相關會見主要對外傳達了中央對「一國兩制」的堅定不移、對香港發展的全力支持，以及加強企業投資信心。

香港近日重奪全球最自由經濟體，顯示當前香港的營商環境及自由市場仍獲國際認可，尤其是在5大評估項目中，在「國際貿易自由」及「監管」均位列首位，但亦要留意在某些方面的評分持續下跌。特區政府有必要堅守香港的傳統優勢，繼續維持自由開放的營商環境，才能在新時期全力推動香港經濟朝高質量發展。