娛圈單打：大師移居香港　Cue Sir居功至偉

英國桌球天王、綽號「火箭」的奧蘇里雲申請優才計劃獲批移居香港，全城為之雀躍，罕有熱烈歡迎一位新香港人。

奧蘇里雲初來甫到，入鄉隨俗點都要花言巧語講番幾句恭維說話，話就話因為香港有良好嘅稅制、吸引嘅美食和文化，正如佢所講，佢喺香港待過好長時間，話唔定2009年到此一遊時，一個唔小心睇咗大台經典神劇《桌球天王》，見識過「倚天Q vs 屠龍Q」終極大戰，自不然對此地念茲在茲，夜夜夢繫香江。

其中一集由鄭少秋飾演「Cue Sir」游一橋對戰鄧健泓飾演的徒弟靳子謙，QQ劍氣如虹、球球龍吟虎嘯，最精彩莫如鍾志光鍾仔繪聲繪影、七情上面旁述，驚訝大呼「兩個Set波咁靚，唔通裝咗自動導航，打完波唔使驗尿，拎去驗腦」，作為一個桌球大師見到如斯場面，能不嚇到鼻哥窿冇肉、佩服得五體投地麼？

貴為7屆世界冠軍，奧蘇里雲當然唔好意思對Cue Sir的敬畏及愛宣之於口、溢於言表，反而據講有個法國桌球高手行家喺Facebook分享《桌球天王》片段，一片風行，當下揚威海外，香港劇集能夠拍到「超英趕法」，只此一家，都咪話唔巴之閉。

話時話，反正香港駐外地經貿辦日日無所事事，倒不如大力推廣一下大台勵志神劇，例如《戀愛自由式》，等老外綠水英雌領教「破冰轉身」、「片石轉身」等招式之神乎奇技，搞不好立即打包買機票奔赴港隊助戰，咁就唔使屆屆得「女飛魚」何詩蓓一人單打獨鬥咁淒涼吖，係咪？