世界視線：俄聯盟伊朗北韓　改變國際大格局

俄羅斯在國際政治上是積極進取。不僅在觸及國家主權和安全方面，不會猶豫，在地緣政治方面亦一樣，俄羅斯對美國霸權主義是愈來愈針鋒相對。在西非和中非，俄羅斯的軍事介入，協助當地政權對抗和驅逐歐洲的殖民主義勢力。法國被迫撤退，也引起美國的恐懼，可美國與歐洲強國亦沒法反制。

俄國在非洲的軍事合作和直接介入的發展似是無可阻擋，而美國西方的兩大敵人是北韓與伊朗。今年6月，俄羅斯與北韓簽署《全面戰略夥伴關係條約》，兩國的軍事合作更形提升。外界只關心北韓軍援俄的烏克蘭戰爭，卻忽略北韓在核武核威懾方面與俄羅斯的關係。一是技術轉移，俄會助北韓發展遠程攻擊的核武，目標是美國本土。二是兩國協防，俄應可給北韓提供核保護傘，使美國在南韓部署和當地研發核武對北韓核威懾的抵銷作用降低。

俄羅斯的保護使美日韓不敢輕舉妄動，北韓便不需與美韓外交緩和來作國家的安全保障。一方面，北韓認清美國的政治陰謀，推翻北韓政權目的不變。另方面，北韓與俄羅斯深度合作，迅速發展核武，有俄羅斯的防衞保障，核威懾的作用大，外交暫時緩和拖慢了核武發展。美國的承諾又不可靠，反而成為美國的緩兵之計。此所以有了俄的全面戰略夥伴合作，北韓可以放手追求以核武為基礎的國家安全戰略。俄羅斯也可借助北韓的力量應對美歐的挑戰，屬雙贏之局。

穩定東北亞之後，俄羅斯總統普京正準備與伊朗簽訂《全面戰略夥伴協議》，把北韓的模式用在伊朗。同樣地，有了協議雙方軍事合作便可順理成章地加強。一是俄核保護傘成對以色列使用核武的阻礙；二是協助伊朗加快核武等的研發，形成伊朗的核威懾，抑制以色列；三是協助伊朗的空防，扭轉面對以色列空襲的劣勢。俄羅斯此舉便是以伊朗與俄公開合作，來對抗以色列與美國的聯盟，改變伊朗孤立之勢。也使俄羅斯在中東，由保護敍利亞政權改為全國介入，以俄羅斯的軍力和技術提升整個中東反美反以力量的軍事技術水準，加以一些軍事武器的技術轉移，更有助伊斯蘭教的地方武裝，伊朗、伊拉克、敍利亞等全面增強戰鬥力，顛覆中東的權力均衡。

俄羅斯是以有實效的全面戰略夥伴關係，務求在國際上對抗美國霸權主義與歐洲殘餘的殖民主義。

研究院院長 陳文鴻