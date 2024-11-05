產評：霸權褪色沒奈何　慎防美元黑天鵝

美國總統大選在即，市場都屏息以待結果。觀乎前總統特朗普的政治主張，好大機會令美國通脹反彈，從而影響聯儲局的貨幣政策取態以至美元走向，對國際經貿、資本市場資金流向及其他非美貨幣表現都有深遠影響，得耐心觀察美霸變化，對美元黑天鵝保持高度警惕！

本來雖然拜登退選，但若民主黨的賀錦麗勝選，基本上白宮政策將維持連貫性，無論是中美關係、美國財政及貨幣政策，都相對具可測性，美元趨向穩定，甚至是減息周期下略為偏軟，更多資金回流亞洲尋找機會，都是市場預期之內的發展。

不過，問題出在有「狂人」之稱的另一候選人特朗普，政治主張出位，其擔任總統期間，美國通脹率平均為逾5%，為拜登政府留下燙手山芋。若特朗普今次勝選，所承諾的政策將再次引發通脹，以目前美國政府債務如山，赤字預算居高不下，繼續以債冚債下去，同時又要大搞保護主義、美國優先政策，不利經貿，更加劇美元信用壓力，美元霸權終非無盡，經濟霸權保不成，就動軍事霸權的主意，則最終會將全球推向實戰邊緣。

美國聯儲局將於香港時間周五公布議息結果，相信此前要觀察選舉結果，畢竟名義上貨幣政策是獨立的，但實際上卻不可能不受政治影響。若新總統的施政取向最終令物價上升，聯儲局不可能太進取減息來刺激經濟以防衰退，甚至要為再一次啟動加息以防通脹反彈作準備。一旦美國幣策陷入驟鬆驟緊的狀況，可測性受損，最終只會累及經濟，更加快全球去美元化，對聯儲局而言絕對是嚴峻挑戰。

事實上，觀美國經濟數據，上周公布的就業數據便與市場預期存在重大差距，令人難以掌握美國宏觀經濟的實際狀況；美國資本市場估值高企，年內美國債券孳息曲線曾結束倒掛，經濟衰退的陰霾揮之不去。如今得觀察美國政局底定後，美國的經貿與外交政策變化。例如在中東，以色列與伊朗衝突不斷升級，但近期似乎是大家都按兵不動，相信好大機會是美國大選前夕，回應美國訴求的局面。一旦美國選舉因素成為過去，中東局勢如何變化，會否出現急劇惡化，將大大影響能源供需格局。至於中美博弈，貿易戰會否持續升級，關稅加完可以再加，中美的所謂「競合」會否演變成更大規模角力，從而令地緣政治風險急升，都嚴重影響投資部署。

身處大國博弈、利益大洗牌的時代，投資者得審時度勢，美霸動向是首要掌握的事情，全球去美元化的速度也可能隨時急劇轉變，得主動進行多元化的市場與資產配置，妥善控制槓桿風險，此乃不少得的自保之策。尤其如今處於工業4.0的轉折期，已成為全球第二大經濟體的中國正努力搶灘新經濟爭取話語權，美國無論誰主白宮，要麼繼續設法將中國壓下去，否則得接受這競爭對手的存在，坐低商討交易，共謀共存下各自的最大利益。這過程不會是一、兩年有答案，也不一定是以和平方式可以取得結果，有備無患就是應對的態度。