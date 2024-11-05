正論：系統評估成績降　語文能力待提升

教育局昨日表示，考評局已向教育局提交2024年全港性系統評估（TSA）報告，相比去年，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數三個主科的表現大致平穩。然而，根據報告顯示，是否「平穩」大有商榷餘地，尤其小三TSA達標率全線下跌，小三中文科只有80.9%，僅八成達標再創歷年新低。

根據系統評估學生表現數據，今年相較去年，小三學生在中、英、數達到基本水平表現的百分比均輕微下降，80.9%小三學生中文科達基本能力水平，低於去年82.4%；78.7%英文科達基本能力水平，低於去年的79.5%；至於數學科，85.3%達基本能力水平，亦較去年86.5%為低；至於中三學生方面，中文及數學均略高於去年，67%英文科達基本能力水平，略低於去年67.8%。要言之，小三的中、英、數成績全都下降；中三則英文科略低於去年水平。

TSA自2004年於每年6月舉行，其目的是了解全港小學與初中學生在中英數三科之水平，以期能改善學生在這幾個學科的能力。鑑於新冠疫情反覆，期間曾因疫情停辦系統評估3年。2023年的TSA評估報告書，亦顯示小三、小六和中三學生的中英數3科成績達標率均有下降。教育局局長就指出，新冠疫情影響正常學習生活，認為相關跌幅屬合理，又認為學習模式、能力及態度均是影響TSA成績的因素，「啱啱疫情返嚟，（學生）認真啲做，同唔認真去做有影響表現。」教育局又指，自2018年推出優化措施以來，系統評估一直按「低風險、重回饋」的政策原意和定位實施，情況理想，不會增加學生的負擔。

局長所說，或許有一定道理；也有校長表示，疫情期間，學生轉而上網課，在上網課期間觀察到低年級學生通常有家長在旁協助，令其自律性提高，加上低年級課程內容相對較為容易，家長可提供協助，因此小三TSA成績只輕微下跌；反之，高年級課程內容比較困難，部分概念相對較為抽象，缺乏小組討論等活動令學生難以理解，加上家長亦未必能從旁協助，令小六成績大幅下跌。看來，疫情期間確對學生學習有一定影響。

教育局表示將持續採取多元化的教學策略和措施，照顧學生的不同需要，提升學生的學習興趣和能力，並會繼續與各持份者緊密合作，全力支援學校，並透過舉辦教師培訓、豐富學與教資源，例如持續優化「學生評估資源庫」成為一站式的學與教評估資源平台，籌辦多元化活動，以及提供適切的校本支援服務，加強教師的專業能量，提升教與學的成效。

港官講就永遠無敵，然而，真正能立竿見影的政策則鮮見。疫後復常已有一段日子，學生的心理健康亦應穩定了下來，並已適應校園正常生活，如何提高教與學的成效，令中英數3科有所提升，尤其香港向來注重「兩文三語」的教育，如今小三的中文評估大倒退，中三的英文亦略低。看來，教育局今個月和下個月將舉行的「促進學習的評估」專題講座，應該探究如何提升小學及中學生的中、英語文能力。