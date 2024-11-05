格魯吉亞國會選舉，執政黨獲壓倒性勝利。匈牙利總理恭賀，他以歐盟輪值主席國總理身份致賀，不惜與歐盟機關領導人否定選舉合法性的立場對立，顯示出匈牙利捨棄歐盟政治偏頗的傾向，堅持原則，勇氣和魄力可嘉，不怕美國及其歐盟夥伴的批評和針對。美國與在歐盟的支持者已經是凡事都政治化、政治化以對立的形式表現，不是支持便是反對，不理會有否理據證據，這已導致歐盟的分化。

匈牙利並不孤立，從斯洛伐克政府到德國等國內選舉的轉向，支持或與匈牙利是同路的日多。即使身為反俄先鋒的波蘭在社會道德方面，也與匈牙利趨同。匈牙利的勇於反抗，實際上呼應歐洲社會內部的政治轉變，也以匈牙利的與美國歐盟對抗，吸引更多支持。美國與西歐的霸權主義者可以用北約、歐盟東擴來佔領東歐，進取巴爾幹，壓迫俄羅斯與前蘇聯各國。可以利誘威逼，但日子一長，真面目暴露便不得人心。例如用金錢等製造出來的顏色革命可顛覆政權與社會道德於一時，但不能長久。格魯吉亞顏色革命20年後，還要另一場顏色革命來重塑親美親歐的政治格局，可見其失敗。

匈牙利敢，其他大國怎樣面對美國西歐的霸權主義呢？俄羅斯已掉棄幻想，開始與美國針鋒相對。俄在烏克蘭寧戰不退，在中東也堅持助戰敍利亞。最近，它與北韓及擬與伊朗簽訂《全面戰略夥伴協議》，正是準備跟美國全面抗爭，寸土必爭，逐個國家競爭。只是俄羅斯比不上當年的蘇聯，烏克蘭戰爭消耗巨大，難以兼顧太多戰線。

在美俄衝突日益白熱化之際，中國有參與，但卻有重重顧忌。美國於菲律賓設立軍事基地，中程導彈對華部署，中國還沒法在菲律賓與之抗衡，只是加多軍備，卻未必管得住美國在南北海域以日韓菲律賓箝制中國的行動。南海之爭隨時擴大。

中國在烏戰中立，在巴勒斯坦迴避，外交斡旋是積極，但作用有多少？摩爾多瓦、格魯吉亞、亞美尼亞等為美國推動顏色革命，形勢危殆，美國是逐個國家爭奪；還有斯里蘭卡、孟加拉、緬甸，美國的介入明顯。美國是打擊俄國之餘還要衝擊中國的外交關係、一帶一路戰略。中國還是中立被動、消極。或許因它們離中國遙遠，但面對全球化的世界、全球化的美國戰略，中國為甚麼不積極以攻為守呢？