美國發動對華「國運之戰」一個重要方面，是科技戰，撒手鐧是打壓中國科技人才的發展和環流。為此，美國形成了一個「對華科技人才制裁聯盟」體系，這個體系要在全球發揮作用，趕絕中國科技人才，令中國科技在「大爭時代」被陰乾。

這個聯盟體系，排斥中國科技人才的手段：一是站在政治高地，打出所謂「科研誠信價值觀」，誣衊中國「偷竊」美國科研技術成果，威脅美國「科研安全」和國家安全，美方要以所謂「科研誠信價值觀」進行「安全化改造」。二是美國通過官方機構國務院、國家情報局、白宮科學技術政策辦公室等部門，把這套「價值觀」推介到盟友，讓他們一起響應。

澳洲和英國行動最快，2018年、2019年分別發布了「科研活動的行為準則」文件和所謂「誠信倡議」，歐盟則出台了「對外行動中對學術自由的維護」文件，與美國的所謂「科研安全與誠信」相呼應，聲稱要阻止「威權主義體制對歐洲學術機構學術自由的干預」。

三是美西方直接阻斷獲得外國政府資助的中國籍科技人員、訪問學者、留學生進行合作，把中國科技人員排斥出國際科研合作。四是阻斷中國科技人員與國際教育機構的合作，限制中國籍學生的學習範圍。五是阻斷高科技企業的對華科技人才合作，遏制中國吸引海外科技人才。六是切斷多個高科技領域的對華投融資合作，阻止中資企業通過海外投資併購獲取科技人才。

美西方經過數年的布局經營，據統計，在「全球創新指數排名前三十名單」中，均不同程度參與了美國打造的「對華科技人才制裁聯盟」。這些國家和地區，是中國海外科技人才的主要來源地，也是中國科研開發合作的主要目的地。美國對中國打科技戰，經過長期周密全面深入部署，一旦實施就不會逆轉叫停。