美國政府一直對外倡議民主價值觀，近年卻屢被揭示虛偽雙標。最新例子是聯合國大會日前以187票贊成、兩票反對、一票棄權的大比數通過決議，要求美國終止對古巴的制裁，但美國政府仍一意孤行，堅持不取消制裁。

美國我行我素，不跟古巴有直接經濟往來，由來已久。起因是1960年古巴政府沒收美國人在古巴的財產收為國有，美國政府老羞成怒，1961年斷絕和古巴的外交關係，並在翌年對古巴全面制裁，這項政策一直持續到今天，成為美國歷史上最長的制裁措施。

時至今日，美國制裁古巴的考量已變質，最大原因是美國有數百萬古巴裔民眾，這些人大多是在上世紀50年代古巴革命後及90年代古巴經濟困難時期逃亡到美國，極端敵視古巴政權，且大多數人居住在美國大選的關鍵搖擺州──佛羅里達州。美國兩黨都不敢得罪這些古巴裔選民，擔心流失選票。

此外，古巴是全世界唯一位於北美的社會主義國家，北部和美國的佛羅里達州只隔着佛羅里達海峽，兩地的最短距離只有150公里。換言之，從古巴乘坐飛機只需10餘分鐘就能進入美國領空。臥榻之側，豈容他人鼾睡。美國對古巴這個在意識形態上與美國有衝突的國家一定嚴加防範，不會輕易撤銷制裁。

無論如何，美國制裁古巴已嚴重損害美國形象，雖然聯合國大會決議不具有強制性，但這個聯合國每年一次的民意檢測，每次投票結果都是在羞辱美國，揭示美國是流氓國家。但事件亦說明取消制裁要比實施制裁更難做到，因為它要求當事國後退至先前的立場，頗失面子。從這個角度來看，除非美國對華政策來個重大轉變，否則港府很難期望華府會取消近年對香港的制裁措施。