早前談過東歐國家摩爾多瓦的入歐公投與大選結果，指該國民眾選擇棄俄親歐，恐怕會加速、加劇其「烏克蘭化」，面臨更嚴峻的俄軍威脅，亦更難收復遭親俄勢力分裂的國土。在差不多同一時間舉行的格魯吉亞國會選舉，這個同屬前蘇聯加盟共和國、同樣曾被俄軍兵臨城下及導致領土分裂的高加索國家，則作出不同選擇，決定進一步投向其前死敵俄羅斯的懷抱。

格魯吉亞與俄羅斯之間的歷史恩怨情仇，之前寫過，網上資料也很多。簡而言之，格魯吉亞自脫離蘇聯獨立後，曾嘗試走親美西方路線及向北約招手，結果卻連加入歐盟的門鐘都按不到。獲國際廣泛承認為格國合法領土的南奧塞梯和阿布哈茲，現時仍然由親俄勢力和武裝控制並宣稱獨立。當年俄軍進城時，部署在當地的美軍被指示要躲在軍營之內，千萬不要出來。

回到今次選舉，據官方公布，親俄的執政格魯吉亞夢想黨，在大選中以壓倒性的近54%得票率勝選，幾個親西方反對黨派，得票最高的亦僅11%，總數加起來只有三成多。一如所料，落敗的反對派及美西方指控選舉制度不公，投票遭執政黨以至俄方操控，拒絕承認點票結果並鼓動民眾上街抗議。

結果也確實有一些民眾上街，有的聲稱有幾萬人，亦有的說只得幾千，但即使將兩條數加起來，相對於超過200萬名已投票選民都是微不足道，反映反對派與美西方的抹黑和呼籲，得不到大多數格魯吉亞人響應。事實上，同樣的戲碼在多年前的選舉及多次政治爭議中都上演過，當時上街的民眾較多，抗議行動更為激烈，美西方的聲援與支援也遠比現時積極，猶如格魯吉亞版的顏色革命，但最終也是失敗收場。原因明日再談。