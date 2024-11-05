今年《施政報告》多次提到數碼化，包括在公務、企業貿易、產業發展、基礎建設，以至屋邨管理的數碼轉型，可見發展智慧政府、數碼化轉型已是不可或缺的發展趨勢。全面的數碼化改革不僅有助現代化管理，還能推動創新，提升整體社會的可持續發展水平。

筆者一直致力推動香港發展智慧城市，歡迎《施政報告》提出多個關於公務數碼轉型的項目，包括將推出約20個數字政府及智慧城市方案，促進公務數碼轉型。同時新成立的「數字政策辦公室」將督導部門提升資訊系統的項目管治、舉辦網絡安全攻防演練、進行合規審計及加強高級人員的培訓等，進一步加快建設智慧城市、智慧政府，提升政府服務效率。期望當局盡快推出上述方案及細節，提速建設香港智慧城市。

事實上，大數據和人工智能（AI）等技術已開始被各國應用，以推動社會福利體系的數碼化轉型。隨着本港人口老化，不少社福服務尤其安老及復康服務面臨挑戰，需求愈來愈大，提前做好準備、加強數碼化轉型及資源投入，都是不可少的舉措。

社會福利服務數碼轉型刻不容緩。國家發展改革委、國家數據局年初印發《數字經濟促進共同富裕實施方案》，提出數碼化有助推動優質資源共享、推進基本公共服務均等化。加快推動數碼化轉型，有助促進機會公平，為更廣泛的社會成員提供社會福利保障機會。

數碼化轉型在社福服務領域有巨大潛力，如通過數據收集和分析，可更精準了解市民需求；建立一站式在線服務平台，讓市民更方便地申請和查詢社會福利服務；利用AI技術，提供智慧客服系統，提高服務效率；通過遠程健康管理系統，及時跟進市民的健康狀況，提供個性化的健康建議和服務等。

就此，筆者建議加快推進社會福利數碼轉型，充分利用科技提升服務質量，例如推動智慧健康，使用健康監測設備、遠程醫療和智慧家居技術，提供更全面照護。此外，建立更強大的社區網絡，提供多層次的支援服務，並鼓勵政府和私人機構合作，共同提升服務水準和覆蓋範圍。

為配合大數據在社會發展趨勢中的應用，亦建議政府善用數字政策辦公室的角色，以促進政府與社會服務機構之間的合作，同時促進大數據在社會中的應用，提升各類服務的效率和質量，同時更好地整合資源，實現數據共用和協同創新，讓數碼轉型真正惠及市民，提升整體社會福利服務水準。

社會福利數碼化，乃至建設智慧城市、智慧政府都是當務之急，政府和社會服務機構合作，數據共用和協同創新將變得更高效、便捷，不僅有助解決市民的實際問題，還能提升生活質量。期望看到政府和各界攜手合作，加快推進社會福利數碼化轉型，讓每一位市民都能受益。