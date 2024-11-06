正論：香江治安崩壞　斬人搶劫成災

香港在疫後的經濟未見復甦，犯罪活動卻非常活躍，除了詐騙案氾濫成災，街頭斬人和搶劫亦多如牛毛，幾乎無日無之。僅近期短短幾日，已有法官、警員、懲教署職員相繼受襲，也有南亞兵團和本地黑幫尋仇內訌，同時不乏眾目睽睽之下搶劫，大部分案件不是假難民所為，就是本地黑幫傑作。犯案者之氣燄囂張，治安之淪喪崩壞，已到了沒有做不到，只有想不到的地步。

僅僅3日之內，懲教署職員被斬、男警被搶銀包復身中多刀、裁判法院法官遭被告持刀襲擊，一宗比一宗令人怵目驚心。懲教署職員被襲疑涉黑幫尋仇，現正調查是否跟懲教工作有關；男警在深宵時分於街頭被南亞假難民搶銀包，即使亮明身份，假難民一樣勢兇夾狼，持刀斬向警員頸項和手腳；法官遇襲則疑與被告不滿判刑有關，警方則強調被告有精神病，將法庭保安兒戲、形同豆腐渣輕輕帶過，是否失職，彰彰明甚。

至於稍早前，新田有黑幫在燒烤場喧嘩，還惡人先告狀打傷居民，非常猖狂；然後又有南亞賊向夜蒲男「兜錘窩面」，在上環街頭搶走價值約10萬元手錶，無法無天。更不必說，前陣子隔三差五就有一單南亞兵團同門仇殺、本地黑幫紮馬互劈，香港淪為「國際大刀會」，臭名遠播。

當紀律部隊人員、執法人員、司法人員也被人拳腳相向、刀劍交加，一般市民還談何自保？最令人側目的是，這些治安亂象的肇因，總離不開南亞假難民和本地黑幫。兩者之間的關係千絲萬縷，南亞假難民膽正命平，為搵快錢無惡不作，本地黑幫則要搵人賣命，出面執行非法勾當。雙方沆瀣一氣，一拍即合。如是者，兩者形成共生關係，互相依靠對方搵食，終於形成治安大毒瘤，導致治安極速惡化。

東方傳媒機構多年來奔走相告，明確指出假難民和本地黑幫乃心腹大患，必須堅決打擊和剷除。除惡務盡，斬草除根，要杜絕亂象，第一步是退出聯合國《禁止酷刑公約》，對假難民實行即捕即解，或最低限度設立禁閉式難民營，不讓這些毒瘤通街走，成為黑幫的打手。

很可惜，港府借了「聾耳陳隻耳」，對假難民亂象隻眼開隻眼閉，不管社會不滿之聲一浪高於一浪，繼續假仁假義，中門大開。單是每年用於假難民的公帑高達十多億元，10年下來狂燒過百億元。目前港府財赤高企，入不敷支，港府偏偏大慷納稅人之慨，以德報怨，香港人究竟得到甚麼？對香港又有甚麼好處？

何況執法部門對打擊黑幫往往放軟手腳，除了每年跟內地舉行「雷霆」聯合行動，一陣風式「拉人封艇」，其餘時間都是踢一踢動一動。曾有市民致電「烽煙」節目，批評執法人員起勁抄牌「派牛肉乾」，對打擊罪案卻未見同等出力，可謂說出普羅大眾的心聲。

大家實在不明白，明知治安急速惡化，罪案不斷增加，黑幫和假難民目無法紀，為何港府依然對假難民無任歡迎？依然對黑幫肆虐無動於衷？尤其本港經濟並無起色，而治安跟經濟往往密切相關，經濟不景必然令更多人鋌而走險，治安只會更加不堪。無奈高官對問題視若無睹，一味搵藉口開脫，一時說疫後復常連罪案也會復常，一時又自我安慰罪案數字未算最高，自欺欺人，莫此為甚。

數字顯示，本港今年首7個月錄得54,194宗罪案，較去年同期上升7.9%，當中暴力罪案有6,078宗，急升8.3%。罪案數字一年高於一年，執法部門卻推說詐騙案上升才導致整體罪案上升，惟事實卻是連前一哥曾偉雄的寓所也遭爆竊，不法分子敢於老虎頭上釘蝨乸，顯然跟執法部門破案不力、大壯其膽有關。

更令人惴惴不安的是，治安急轉直下的同時，港府所謂的振興經濟政策同樣未見成效。僅今年首季已有逾二萬家中小企結業，現在已是年尾，埋單計數肯定更不堪設想。高官言必稱經濟正在轉型，要人懂變求變，實質叫人自己執生，政府無能為力，難道這就是有為政府、強政勵治？

與此同時，港府連民生方面也不見得搞得好，所謂取締劣質劏房雷大雨小，訂立「簡樸房」陳義過高，結果還未正式立法，已有劏房戶被業主瘋狂加租。當經濟民生皆不濟，治安不可能改善，整個社會一團糟，循環往復，沒完沒了。香港究竟如何才能走出窘境，港府究竟如何才肯擦亮雙眼正視問題，實在欠市民一個交代！