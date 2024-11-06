產評：美政局福禍難料　全球經濟現凶兆

全球都在屏息觀望美國總統大選結果，到底白宮新主人誰屬，對美國經濟、外貿與外交政策都有深遠影響，可謂福禍難料。每當世界大國要出現重大轉變，緊接下來的好可能威脅到全球價值鏈，從而觸發全球動盪，非但經濟受衝擊，更往往是戰爭的前奏。各方在觀望美霸變局之際，也得鞏固好自身的防波堤，為突如其來的大凶兆作好防備。

中美博弈已一段時間，拜登政府一直強調，中美關係是競爭與合作並存。為此，中國對於中美關係是心裏有個底，至少不用擔心美國會關上合作大門，甚或將鬥爭全面升級，將兩國推向戰爭邊緣。不過，拜登退出今次美國總統大選，理論上，若民主黨代表賀錦麗當選，相信會是「蕭規曹隨」，至少上任初期不會就經濟與外交政策有太大變動，美國政策延續性具有一定的能見度。問題是，前總統特朗普一旦勝選，這個局面隨時大反轉，迫使中國要着手自保，便成了9月下旬中國「放大招」救市的其中一項重要背景因素。

事實上，也看得出今次中國救市明確針對兩大問題——地方債務及內房危機出重拳，是在「動真格」，決心消除拖累經濟增長及內部需求的兩大掣肘。其實相關的產業支持政策方向基本上已作披露，中國刻意將審議救市規模的重要會議安排在本周進行，相信更多是刻意在政策消息上留有一手，以防美國總統大選結果利淡，引發世界經濟極端動盪，中國手上得有後備方案以及時出招穩定市場。

這也許從其他經濟體的部署亦得到印證。近日印度政府表明，已預備應對一旦特朗普當選美國總統所引發的境外資金突然流走及貨幣匯價急挫等衝擊。各方都在為白宮易主作最壞打算，一旦美國新總統向中國徵高關稅，所謂「傾巢之下，難有完卵」，印度與其他新興經濟體都會因進口通脹及中國反擊等因素而受打擊，不可能置身事外。

如今中國的施政，正針對美國可能出現的變化而來。外部不明朗因素難以控制，就得着手強化內部基礎。另一方面，若美國即將迎來的政局變動，令世界更擔心美國經濟前景，美元大幅波動，引發全球資金流大規模流竄的話，對中國而言，能否化危為機，得看中國本身是否能提供穩定、可靠的資金出路，10萬億元人民幣救市，其意義不在於多少萬億，而在於其穩增長的目標許勝不許敗。這次美國政局變化，除了好可能是中美貿易戰升級的前奏，也是提速推進中美資本戰的引子，對全球金融市場的衝擊絕不亞於貿易戰。

過去世界一亂，資金必會尋找避難所，可美元不再是唯一選擇，虛擬貨幣、黃金都成為追求多元投資的選擇。這說明作為全球貿易樑柱和最大國際儲備貨幣的美元，國際地位正起變化。說到底，美元的最大威脅不可能是人民幣，也不是歐元，而是美國自身的經濟問題。這周美國人難眠，全球投資者也不安，希望醒來見到的不是世界陷入失序與動盪的開端，否則全球繁榮在危，美國自身亦不可能免疫。