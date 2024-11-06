娛圈單打：綜藝扮有深度　政治未必正確

TVB台慶月搞作多多，最新綜藝節目《戰場上》已經開播，主持黎芷珊走訪烏克蘭和以色列探討戰爭殘酷，並以「深度」為標榜。向來主打一個食玩買的TVB綜藝忽然扮有深度，成績是否理想？

首集黎芷珊到訪烏克蘭一些曾經與俄方交戰的城市，也有訪問一些當地居民。老實說，香港攝製隊能夠到訪的地方，肯定不會是戰火正酣的地方，鏡頭所見，不少地方已經修復，受訪家庭身光頸靚，大屋窗明几淨，如果想凸顯戰火無情，似乎並未達到效果。

再講，世上沒有無緣無故的恨，也沒有無緣無故的交戰。節目訊息非常一面倒，就是同情烏克蘭，一味將俄羅斯說成是侵略者、屠殺的一方。但一個巴掌拍不響，俄烏本是同種同文，俄羅斯之所以展開「特別軍事行動」，並非本性殘酷愛侵略，而是烏克蘭充當美國和北約棋子，拒絕保持中立，完全投向西方，被美國當槍使壓迫俄羅斯。俄羅斯也有其國家安全考慮，節目對此隻字不提，不講前因後果，根本無法令觀眾批判思考。

何況中俄關係友好，是「上不封頂」的合作關係，節目卻將俄羅斯描述得頗為負面，政治未必正確。俄軍一樣死傷枕藉，為何攝製隊不聽聽俄國人的心聲呢？至於以巴之戰爭議性更大，以色列殺死加薩逾四萬人，幹的是種族滅絕的勾當，若節目又是一面倒同情以色列，「深度」真不知從何談起。

總的來說，攝製隊不是不用心，TVB也想有點新意，但勉強冇幸福，只知照搬西方觀點來看待這兩場戰役，倒不如回歸老本行，繼續主打一個食買玩算罷啦！