美國與西方正在格魯吉亞發動顏色革命，形勢一如2014年的烏克蘭。推動革命的格魯吉亞總統祖拉比什維利（原為法國駐格國大使），便是以烏克蘭的廣場革命為號召，倚靠美國西方龐大的財力、人力和輿論攻勢，以及格魯吉亞部分人嚮往歐洲的發達社會和美式消費生活，在格魯吉亞社會內部要求推翻大多數人的國會選舉投票結果，歸順歐洲與美國的勢力不小。

內外配合，若執政黨政府缺乏堅持和勇氣，20年後，格魯吉亞可能會有另一場顏色革命成功。一如外媒所說，在烏克蘭戰場上失利，北約謀求開闢第二戰場，格魯吉亞便會是北約攻擊俄羅斯的新戰場。格魯吉亞人民的要求，也會一如烏克蘭人民，便會在美國的大國博弈中被犧牲掉。

2014年烏克蘭顏色革命時，中國與之是戰略夥伴關係。2017年中國與格魯吉亞簽署自由貿易協議，是中國於歐亞地區第一個自由貿易協議國家，關係比不上2014年的烏克蘭，但合作亦緊密。在中格兩國簽訂自由貿易協議翌年，格魯吉亞與香港亦簽訂自由貿易協議，顯示出中國對之重視，希望用香港促成兩國更佳的關係。

中國與它們的關係不應限於經濟，經濟本身也是政治，在加強經濟來往的同時，需要政治的支持與保障。烏克蘭政權被顏色革命推翻，中烏經濟關係倒退，政治關係亦免不了倒退。中國並沒有支持烏克蘭合法民意選舉出來的政府，便吃了苦果。烏克蘭顏色革命演變成戰爭對俄羅斯打擊最大，對中國也不是無所損失。中國沒能力扭轉烏克蘭的命運，但若在2014年對政變施加政治壓力，或許有一定作用。

在今天的格魯吉亞，中國亦不應為表中立而對選舉噤聲，反而應如匈牙利，也與阿塞拜疆一起肯定選舉的合法性，對個別違例事件要求徹查，但不否定選舉結果，作出公正中肯的表態。即使阻止不了顏色革命，中國也已盡了人事，支持格國人民的選擇。中國當然在表態支持的同時，亦應發揮經濟影響力，如加快與格魯吉亞的經貿關係，單方面免簽證入華，兩國民航直航，啟動經貿與投資項目，亦可加上香港和格國的金融自由貿易新措施。在執政黨備受壓力時，提供支援聲援。

中國不干涉別國內政，但應合理合法地依循國際規例，支援友好國家，免受外國陰謀顏色革命的打擊。這屬於道義上的支援，也符合中國的大戰略利益。