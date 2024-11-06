美國最近有項調查顯示，近半民眾緬懷上世紀50年代文化及生活方式，認為如今國家變得更糟；另有近七成受訪民眾覺得國家走在錯誤方向。美媒分析認為，特朗普近年一直宣稱要「讓美國再次偉大」，導致部分民眾懷念過去。其實，美國民眾懷念過去並非因為特朗普的言論，而是因為美國確實愈來愈糟。上世紀90年代，大多數美國人認為美國制度是最好的，而現在這種比例已降至不足兩成，美國民眾的反應才是最真實的反應。

別的不說，就以這次總統選舉來說，有如泥漿摔跤，簡直就是美式民主的笑話。兩位候選人望之不似人君，特朗普固然是大嘴巴，賀錦麗更是只懂得咧嘴大笑，如此貨色與過去的艾森豪威爾、約翰‧甘迺迪、列根等總統根本無法相提並論，即使是最近的布殊、克林頓、奧巴馬，也比特朗普和賀錦麗強多了。白宮主人一蟹不如一蟹，如果這還不算衰落，甚麼才是衰落？

有人百思不得其解，美國有3億多人口，從政者多如牛毛，理應不缺政治精英，為何竟找不到幾位比較正常的候選人？其實不是找不到更合適的候選人，而是制度設計導致劣幣驅逐良幣。曾提出「歷史終結論」的美籍學者福山也不得不承認，美國模式已經衰落了一段時間，其最大問題是金錢熏染了政治，愈來愈不符合民主選舉的原則。自1990年代中期以來，美國政治變得愈來愈兩極分化，並且持續陷入僵局，以致無法履行基本的政府職能，但美國似乎無法進行自我改革。

外行看熱鬧，內行看門道，福山的言論代表許多美國民眾的切身感受。美式民主說穿了就是金權遊戲，一切金主說了算，而不是選民說了算。表面上選民可自由選擇，實際上除了兩黨外根本沒得選，4年一次的選舉淪為兩黨之間的惡鬥，投票不過是表面文章，選民手中一票改變不了任何事情。最糟糕是，由於兩黨惡鬥，「新官不理舊帳，後任否認前任」，導致政策無法延續，每隔幾年就要推倒重來。這個揚言「讓美國再次偉大」，那個聲稱「美國回來了」，既是吹牛皮，更是瞎折騰。

所以，不管這次選舉結果如何，美國政治劣質化的情況都不會有任何改善，社會撕裂也必定更加嚴重。過去說美國可能爆發內戰，也許會被認為天方夜譚，而今天這種危機正逐漸逼近。