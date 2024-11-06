常言道「萬事到來皆有兆」，很多人認為，世界上的一切動象都是有迹可尋，此處有起，彼處就有應。若然當真如是，美國的貨幣霸權或許已響起警號。上個月，美國財政部長耶倫出席一個發布會，有記者問她，美國如果長期「濫用關稅」，會對美元的國際貨幣地位有何影響？話音剛落，安裝在講台前的美國財政部徽章便「咣噹」一聲，掉落地上。這一問一應之間，配合起來間不容髮，耶倫見狀，登時呆了一會兒，及後回應記者，也是有點答非所問。

對於所謂「大吉利是」的徵兆，香港人並不陌生。1997年香港回歸之前，農曆大年初一的花車巡遊便曾發生意外。一輛花車突然失控撞向人群，導致一名外籍人士死亡，花車主題正是與「香港明天更好」有關。你說是巧合也好，說是兆應也好，回歸後的頭幾年，香港都深受金融風暴和樓市下跌困擾，一直到2003年「沙士」疫情後，才步向復甦。

另一例子是2022年1月，將軍澳有一輛行駛中的靈車，尾門忽然鬆開扣鎖，將一副空棺材掉落地面。白日見空棺，殊非吉兆，部分人便解讀，說是預示新冠疫情將在1月之後惡化，很多長者會因染疫而離世。如果你信這一套的，考諸事實，香港當年的疫情又確是全面失守，因染疫而病故者，可能多達一萬人。

這世界很奇怪，所謂「好嘅唔靈醜嘅靈」，壞的兆頭有時候更容易應驗。要是如此，老美可要當心了，說不定美元霸權已經走到尾聲，取而代之者，或許是人民幣、金磚貨幣甚至是數碼貨幣。美國的王霸之路主要是靠美元支撐，如今天心示警，提醒世人這座大廈快將傾倒，你若然相信預兆之說，恐怕現在就要減持美元資產。