美國大選結果即將出爐，不僅美國本土有高達69%的民眾感到焦慮不安，就連台灣民眾也對此熱議，只是相較於4年前台灣多數人傾向期望特朗普當選，4年後風向卻形成大逆轉，更多台灣民眾認為，賀錦麗當選才有利於台美關係的發展。

民調顯示，看好賀錦麗的台灣人有53%，僅有29.9%認為特朗普比較可能當選。在對台灣有利方面，賀錦麗也以52.6%碾壓特朗普的15.9%。這和4年前的情形完全相反，當時同一機構所做的民調顯示，49.1%認為特朗普當選機率高，看好拜登的只有23.7%。更令許多人記憶猶新的，就是2020年民進黨全黨一致押寶特朗普，綠委蔡易餘索性戴着印有「TRUMP」字樣的口罩，還公然在臉書喊出：「我川（特朗普）威武」，最後集體崩潰的糗事。

這4年到底發生了甚麼，讓民進黨與台灣民眾產生截然不同的轉變？理由很簡單，2016年民進黨力挺希拉妮，認為和普京私交甚篤的特朗普很可能出賣台灣利益，結果押錯寶後慌忙花大錢修補與共和黨的關係。沒想到特朗普很快挑起中美貿易戰，讓民進黨覺得特朗普值得信賴，便又全黨倒向特。可2020年選舉結果又出乎民進黨意料之外，拜登最後勝出，民進黨只好又狼狽地回頭討好民主黨，讓自己陷入尷尬的處境。

又一次讓民進黨跌破眼鏡的，是本來被他們宣傳為親中的拜登，居然對大陸也不假辭色、頻出重手，這讓民進黨喜出望外，認為民主黨才是好朋友。而特朗普幾次要台灣交保護費，甚至直言不會出兵協防台灣的說法，又令台派對特氏充滿不信任感，想像賀錦麗對台灣才是比較好的選擇。連續押錯兩次寶，民進黨這次顯然審慎得多，只是會不會又再度崩潰？我們很快可以親眼目睹了。