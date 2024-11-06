昨日提到，曾試走近美西方陣營的高加索國家格魯吉亞，在經歷俄軍兵臨城下、遭美國及歐盟遺棄，並導致國家分裂至今之後，近年決定改行親俄路線。在剛結束的國會選舉，親俄執政格魯吉亞夢想黨得票上揚，以壓倒性姿態連任。由親西方反對派發動的抗議行動聲勢薄弱，與幾年前接近顏色革命的程度相距甚遠，主因正是俄烏戰事的爆發。

格魯吉亞夢想黨今次的競選策略相當簡單，就是不斷重播、渲染烏克蘭遭戰火摧殘、生靈塗炭、民眾流離失所的畫面，警告國民與強大而野蠻的俄羅斯對抗、甚至開戰，並不會取得任何好結果，只有和平及談判才有望令生活與物價穩定，讓經濟得以發展。這種「以和為貴」的主張得到不少選民認同，根據一些親西方媒體進行的街訪，有格魯吉亞人直言已不在意奪回遭親俄勢力佔據的領土，尤其爭取加入歐盟多年都得不到正面回應，不如與俄方修好更為現實。

夢想黨的另一競選口號，是維護格魯吉亞的傳統宗教和文化核心價值，堅決抵抗親西方反對派倡議的同性平權等自由派主張。與歐洲另外兩大右翼政權，由歐爾班領導的匈牙利及梅洛妮領導的意大利一樣，格魯吉亞的宗教氣氛濃厚，民眾相對保守。2012年在親歐派當權下，國會在爭議聲中通過禁止歧視同性戀等不同性取向的立法，作為爭取加入歐盟的其中一項條件，但卻引發更多針對性小眾的言語及肢體暴力，有關法例根本無法執行。

在夢想黨及東正教領袖推動下，格魯吉亞國會早前通過了另一項法案，變相將原有的反歧視法廢除，惹來美國西方的人權組織強烈譴責，國內反對派也嘗試藉此大做文章拉票。然而，選舉結果證明，廢法是得到大多數國民支持。