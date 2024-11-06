如果真係「水為財」，咁香港想窮都難。不是嗎？隔三差五就有水管爆裂，大量食水湧上馬路、行人路，有時更變成噴泉，水柱噴到幾層樓高，蔚為奇觀！人哋就春城無處不飛花，我哋就香城無處不噴水！呢，按政府統計數據，去年食水管爆裂事故係過去3年之冠，更較鹹水管爆裂多一倍。而今年截至8月，已發生20宗水管爆裂事故。看官，《老殘遊記》描寫濟南大明湖：四面荷花三面柳，一城山色半城湖；老朽亦曾為香江經常爆水管寫下雕蟲小句：四條馬路三條浸，一城水色半城船（車被水浸）！

今年9月29日，長沙灣發生水管爆裂導致路陷，一輛的士墮入深坑，幸好司機及男乘客及時逃生，其後的士瞬間被浸沒頂，畫面儼如災難片，驚心動魄。近日又爆喇！大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開，一條直徑1,200毫米的食水管需要進行緊急維修，令東涌市一帶的食水供應於周日晚上10時陸續暫停，當時預計在周一早上6時恢復供水，惟未能如期恢復，更先後4度透過網頁及應用程式公布延遲供水安排，惹起居民不滿。梗係！訊息如此混亂，試想周一仍未能早上6時供水，對上班上學的市民、學生，自然造成諸多不便，皆因失咗預算。

水務署後來交代詳情，稱涉事水管為一條鋼製主幹水管，於1990年鋪設，在地底約4米深位置。水務署上周六得悉水管出現輕微滲漏，遂安排於非用水高峰時展開檢查維修，但當時未有發現滲漏點，至本周日滲漏情況惡化。

老朽相信呢條水管不至於一夜之間「惡化」得咁犀利，既然上周六得悉有「輕微滲漏」，若當日認真檢查、修補或徹底更換，情況可能不至於搞到咁大鑊！民生無小事，願官老爺行行好，多走一步！