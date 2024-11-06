七國集團（G7）上月召開一個別開生面的會議，是該集團自1975年成立以來的首個防長會議。會議輕輕談了俄烏戰爭、中東衝突，焦點卻是對中國東海、南海及解放軍活動表達嚴重關切，並就南海利益拋出新論調。G7防長會議的聲明說，中國東海及南海是「許多發達和發展中國家都有直接利益」的地方，為他們要插手南海作了身份的鋪墊，但這明顯屬偷換概念的做法，中國當然要狠狠轟回去。

七國防長的會議是上月19日在意大利那不勒斯舉行，中國國防部卻等了10多天、在10月31日才開腔反擊。回擊言詞很嚴厲，先斥G7防長聲明罔顧事實，在台海、東海、南海問題上對中方進行無端指摘，充滿謊言與偏見，還叫七國防長收起「教師爺」的做派。

這裏要分析中國國防部出招的時機，為甚麼國防部相隔10多天才向七國防長聲明發炮？看通大局的人當然知道這與美國大選不無關係，國防部的還擊無論被視作口水仗，還是宣傳戰都好，扼着美國大選前5天反擊，既要揭穿七國防長包藏的禍心，還要為美國大選添一項談資，讓全世界及俄烏、中東等打得昏天暗地的人看清楚，七國防長真正關注甚麼，他們關注「利益」，關注在南海插旗。

對此中國當然不會忍，南海豈容七國橫插一桿？所以，國防部精準出擊，踢爆七國的難看吃相，還把他們的狼子野心撕開見人，他們根本借中國東海與南海時有衝突說事，指相關地區是「發達和發展中國家都有直接利益」。他們口中的「發達國家」當然要對號入座。

這不是赤裸裸地偷換身份嗎？七國憑甚麼在南海有利益？七國防長的聲明批評中國在域內的行動缺乏法律依據，他們死攬的招數不過是《聯合國海洋法公約》及2016年的所謂南海仲裁案裁決，就這個從國家提供的證據到主權聲稱都缺乏公允的所謂裁決，中國一直不承認，但七國卻由外長到防長都死纏不放，七國要選擇性失聰，中國只能把話講給有理性的人聽。

就在中菲於南海的紛爭剛寧靜下來之際，近日中越又靜靜爆了小衝突，越南外交部日前對中國喊話，指華方涉嫌在南海西沙群島扣押越南漁民和漁船，對此提出抗議，還敦促中方立即釋放被非法扣押的漁民和漁船。越南雖然作了上述喊話，卻沒有具體談及中國到底扣押了多少漁民、多少漁船，也沒有說到底發生了甚麼事。越南的行動似是想營造模糊，姿態不算惡劣。

外交部發言人的回應也耐人尋味，華方敦促越方切實加強對本國漁民的教育管理，不得到中方管轄的海域從事非法活動。也就是說，事件是因為越南漁民越境到華界從事非法活動，因此被扣押。本欄之前已向大家介紹過中國海警的執法條例，違規越境者，可被羈押60天，似乎這次事件亦按此條例處理。南海西沙風雲暗湧，必須小心。