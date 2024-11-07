正論：特朗普重掌白宮　對中國未必壞事

事隔四年，「狂人」特朗普鐵定重返白宮！在事前民調旗鼓相當的形勢下，共和黨的特朗普在開票後一直遙遙領先，氣勢如虹，隨即自行宣布勝選。這位事事以美國優先、擁抱孤立主義的跨屆連任總統，往往不按常理出牌，肯定會對美國以至全球帶來深遠影響。在百年未有的大變局裏，中美對抗雖然已成常態，但特朗普當選，對中國並非全然壞事。

是次選舉，並未如事前預測般雙方選情咬緊，反而特朗普一開始即領跑，差距十分明顯。除了取得超過門檻的270張選舉人票外，共和黨更重奪參議院控制權，眾議院所得議席亦領先，為特朗普上台全面執政掃除障礙。

這場選戰，一直是全球焦點。美國作為全球唯一霸主、最大軍事強國，誰人入主白宮都是牽一髮動全身的事。首當其衝將是現總統拜登任內開啟的兩場戰役——俄烏戰爭和以巴戰爭。眾所周知，美國一直是烏克蘭和以色列的堅定支持者，惟特朗普早在參選期間，以至昨日發表勝選演說，都強調在他任內不會有戰爭。意味這兩場戰事，很有可能在明年偃旗息鼓，或最低限度，叫停俄烏戰爭。

觀乎他2016年首次執政，大部分競選承諾都有兌現，例如退出伊朗核協議、退出TPP、興建美墨圍牆等。若往績可信，則明年他再次上台，除了會結束戰爭，對中國以至盟友加徵關稅，肯定也會如期執行。他曾揚言，倘當選可能會對中國商品徵收超過60%的關稅，外界則預期實際上對中國商品關稅為20%，惟這已令中國的GDP將減少0.7個百分點。

事實上，美國對華大打貿易戰、實施關稅壁壘，便是始自特朗普第一個任期，拜登不過蕭規曹隨。結果這些「戰爭」一打多年，對中國經濟雖有造成一定打擊，但很快便企穩陣腳。中國今年6月的貿易順差升至990.5億美元，創有紀錄以來最高，期內中國對美國貿易順差更達317.8億美元。反觀美國通脹急升，聯儲局近年更要激進加息壓抑通脹。由此可見，美國傷敵一千，自損八百，既然無法跟中國脫鈎斷鏈，增加的關稅到頭來只能轉嫁美國消費者，堪稱搬起石頭砸自己腳。有了跟特朗普交手的經驗，北京對於這位「狂人」重掌白宮，早已作出心理預備，大不了是加碼的貿易戰，既然美國無法擺脫中國製造，美國商人又不願失去中國市場，增加關稅兵來將擋、水來土掩，沒有甚麼大不了。

何況特朗普的商人逐利本性，注定他反覆無常，絕對不會有甚麼道義，只要損及美國利益，盟友一樣照加關稅。他在選舉期間明確表示，一旦當選，將對來自所有國家的進口產品徵收10%至20%的關稅，並揚言歐盟將會因為未有購買足夠的美國出口產品，「付出巨大代價」。可見在某程度上，加徵關稅是「一視同仁」，盟友都冇情講。

更不必說，他在第一次入主白宮的時候，跟傳統盟友關係並不友好，反而「退群」成癮，跟多個歐洲領導人都有嫌隙。可以預言，只要他一旦發現哪個國家「搶去美國的工業」、「不買美國的產品」，他都不會客氣，美歐關係隨時陷入低谷。

這對於中國來說並非壞事，反而可趁勢繼續推動跟歐洲建立合作關係。實際上，近期不少美國盟友已悄悄改變態度，開始重建對華關係，包括英國工黨政府早前派出外相出訪北京，緩和兩國在保守黨執政期間的對抗關係，恢復貿易和投資談判。日本石破茂當選新任首相後，亦沒有如前任岸田文雄緊跟美國強硬反華；同樣擅於打算盤的印度總理莫迪，甚至跟中國就邊境巡邏問題達成協議。

另一方面，倘俄烏戰爭能夠實現停戰和談，不僅對俄羅斯是好事，對中國也有利。拜登開啟這場代理人之戰，無非為了先打垮俄羅斯，再集中精力對付中國。中俄兩國既然是上不封頂的合作關係，特朗普若暫緩對俄壓迫，中國肯定也會較為輕鬆。對台政策方面，儘管美國當台灣為遏華棋子的主軸不變，但以特朗普錙銖必較的個性，除了要求台灣繳交更多保護費，提高國防預算，亦會針對晶片業向台灣開刀。而且特朗普明言「中國離美國太遠，離台灣太近」，美國不可能出兵援台，賴清德政府的台獨之路勢必受挫。

總而言之，無論哪個政黨上台，中美對抗都不會改變，但特朗普的商人本色，注定只重眼前一時之利，沒有長遠計算，一味蠻纏胡攪，反反覆覆，兼且只能執政四年，不能繼續連任，落台之日美國變成怎樣，真正是哪管洪水滔天。此君經過槍擊案大難不死，不代表美國一樣必有後福。相反，在百年未有的大變局裏，美國國力恐怕更走下坡。