柳扶風近日無意間看到一篇介紹廣州正在從中國「超大城市」，走向首個「中心型世界城市」的文章，立刻想到了香港，廣州城市多方面的發展早已超過了香港。

廣州GDP突破3萬億元人民幣，服務人口超過了2,400萬；廣州6次榮登「中國最具幸福感城市」、「中國十大宜居之城」。廣州的發展，一個十分重要的原因，就是政府在國家指導要求下，一次次地作好城市總體規劃，並克服一切困難落實規劃。

多年來，廣州在「規劃」中發展，香港在根本沒有長遠、全局、總體方向的規劃中，坐井觀天、妄自尊大混日子，一路衰落，即使作了局部的某些項目的規劃，但不是缺乏周密細緻的調查研究、科學論證，就是在吵吵嚷嚷，各種干擾之下或束之高閣、或搞完之後成了大白象、或走樣變形。基本而言，香港政府施政是沒有立足於長遠和全局、與時俱進的總體規劃的，只有目光短淺，省事省力的每年一次《施政報告》，這是當年英殖的施政方法。

我們還是先看廣州是怎麼在城市總體規劃中發展的。1984年至2000年版總體規劃，廣州突破歷史上城市單中心發展格局，確定沿珠江前航道向東「舊城—天河—黃埔」3個組團拓展，開始一種帶狀式的發展。2001年至2010年規劃錨固，「東進、南拓、北優、西聯、中調」十字方針，把廣州整個城市骨架拉開，形成多中心的網絡型發展。2018年廣州經濟總量突破兩萬億元人民幣大關，廣州成為全國唯一市級國土空間規劃試點，謀劃向2035年發展的空間戰略藍圖，該規劃給廣州明確了「一個目標願景、6個城市性質、4項核心功能」。

平心而論，廣州政府、中央政府這種制訂總體規劃，推動經濟、社會、人民生活水平提高的能力，香港根本不具備。多年來，他們也不認為自己有問題，而為今之計，香港發展的總體規劃只能盡快由中央政府帶着他們制訂，要手把手的教會他們怎麼做。