今屆美國總統大選的投票已經結束，不論最終結果如何，恐怕對於台灣民進黨主導的政府，都不會是好消息。假如當選者是共和黨的特朗普，他不會忍受台灣賴清德政府再走獨立之路。特朗普反對台獨，當然不是存心為中國好，只是他一向以美國利益為先，台獨分子攪局，把海峽兩岸弄得兵凶戰危，就是為美國添煩添亂，侵侵一旦入主白宮，定然會把搞事者狠揍一頓。

特朗普即使有一百個不是，但在不少共和黨支持者眼中，他仍是下一屆白宮主人的不二人選。有記者訪問「侵粉」，為甚麼支持特朗普？好些受訪者都說，只有侵侵才會把美國的利益放在第一位。過去幾年，在民主黨主導下的美國政府，全力支持烏克蘭對俄羅斯作戰，又毫無保留地支援以色列，讓以軍在中東地區變相開展種族滅絕行動。在在這些，都不符合一般美國民眾的利益，特朗普若然上台，他曾承諾會喝停上述的衝突。

假如特朗普重掌白宮，台灣的賴清德又繼續在兩岸問題上製造事端，以特朗普的性格，很可能會公開申斥，說「賴清德是個麻煩製造者，我希望他能夠閉嘴！」要是這樣，台獨分子在未來4年，恐怕再沒戲可唱。

賴清德政府或許更希望賀錦麗入主白宮，但即便如是，台獨之路也未必能再走下去。現任美國總統拜登曾多次承諾，解放軍一旦攻台，他會派遣美軍參與防衞，而賀錦麗在競選期間受訪，卻不肯表明態度，只推說不會回答假設性問題。近年的美國已飽受折騰，國內問題千頭萬緒，他們自顧尚且不暇，因此，不論是民主黨抑或共和黨的支持者，大部分人都希望美國能保持安穩、世界能保持平靜。