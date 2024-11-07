台灣軍隊人數從2022年開始逐年下降，今年6月底志願役人數再降至約15.28萬人，比去年底減少1,801人，同時多支主戰部隊編現比不及八成，連戍守總統府防務的憲兵202指揮部也人力短缺，暴露軍隊戰力的嚴重問題。

軍隊為何留不住人？除了社會地位不高、發展前景不佳及兩岸兵凶戰危等因素外，軍隊內部的惡性循環也是重要原因。日前網絡平台上，就有人抱怨自己的男友對當兵有熱忱，做事認真，結果卻被長官刁難，連因公受傷開刀，長官還叮囑他不要說是工傷，以免影響部隊與長官的考績。男友入伍3年將約滿，不僅升遷被阻攔，積假天數甚至多達兩周，但長官關心的，卻是她男友是否要續簽？

發文者的男友準備升中士，部隊長官先以「官科沒問題但專長不符」為由擋升官，然而等他補完專長訓後，長官又以「官科不符」阻擋升遷。反倒是那些擺爛不負責任的人，卻一個個官運亨通，讓發文者怒轟：「真的很可悲！」此文一出，引起許多網友共鳴，分享自己在軍中的慘痛經驗。或許有人覺得奇怪，長官既然希望他留在軍中效力，那麼不是應該讓他循管道升遷，一面擋升遷一面又要他簽留營，這是甚麼道理？

其實很簡單，在軍中認真工作的人不多，單位中都被視為瑰寶，可也正因如此，一旦讓你升遷，單位就必須去找另一個願意認真工作的人。所以這些長官一方面把認真的人操到死，另一方面又不願意讓他晉升。反倒是那些摸魚打混的，留在單位佔名額又不做事，不如趕快讓他循序升遷調離單位，才有機會找到下一個願意認真工作的傻鳥。

在這種悲哀的惡性循環下，人才自然選擇趁早脫身，台灣的軍隊又怎麼可能不缺兵呢？