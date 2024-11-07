美國總統選舉塵埃落定，由共和黨候選人特朗普勝出。有狂人之稱的特朗普明年上台後，對世界政治格局會帶來哪些影響，勢必成為未來兩個月各國政府研究的重點。但我以為，今年美國大選有兩點現象頗值得大家思考。

其一，此次選舉前夕的不同民調，皆顯示特朗普與另一位候選人賀錦麗的支持度不相上下，是近年來選情最膠着的美國總統選舉。豈料結果一出來，卻是特朗普遙遙領先，並以頗大的百分比差距勝出，與先前的各大民調結果形成鮮明對比。鑑於美國民調機構在最近幾屆選舉中的表現不佳，美國甚至各國政府日後有必要思考在資訊大爆炸的新時代，應該如何運用更有效的方法了解民情。

其二，特朗普在2016年大選前夕為了掩蓋性醜聞而偽造公司文件，用於支付封口費。後來特朗普被起訴，並成為首名被判有罪的美國前任總統。儘管如此，仍然無阻許多美國選民對特朗普的崇拜。特朗普在今年大選強勢回歸，除了反映美國民眾價值觀有所改變，在很大程度上亦揭示大批美國人對現有政治體制的不滿已到了無法容忍的地步，期盼特朗普通過非常規手段進行大幅度改革。

原因是，美國作為發達的資本主義國家，社會一向存在貧富懸殊問題。但隨着全球化發展，近年美國上層和下層階級的貧富差距愈來愈大。基層民眾向上流動性極低，民粹情緒也愈來愈大，強烈反對外來移民，以及不願意參與國際自由貿易。特朗普代表的正是這些民眾。

更甚的是，美國在這次大選中暴露出嚴重的社會階層和族群撕裂問題。特朗普上台後，對他不服氣的民眾亦為數不少。不難想像，美國社會在未來4年將會無休止的撕裂，拖累美國的發展。