前文講到，持續已近3年的俄烏戰事，令格魯吉亞人民更深刻地體會到和平的可貴，明白與鄰國俄羅斯長期對抗，甚至開戰不會有好處，因而不惜暫時放下歷史仇怨與國土分裂問題，投票支持立場親俄的格魯吉亞夢想黨繼續執政。高加索地區的另外兩個前蘇聯加盟共和國——亞美尼亞和阿塞拜疆，近期亦受到俄烏戰事影響而改變外交策略，前者與俄國反目改行親美西方路線，後者則與俄方修好並從中得益不少。

信奉基督教的亞美尼亞與穆斯林為主的阿塞拜疆之間種族、宗教仇怨，早於中世紀時代就開始。1988年蘇聯還未正式解體，兩國已就位處阿塞拜疆領土，但主要由亞美尼亞人控制的納卡地區爆發軍事衝突，直至1994年才勉強達成停火協議。蘇聯解體後的俄羅斯大體上是支持亞美尼亞，與對方互稱兄弟國家，並在當地長期派駐軍隊，名義上是維持局勢和平，實際上更似在維護納卡地區的半獨立地位，牽制被指支持俄國國內的車臣及庫爾德分離主義分子的阿塞拜疆。

俄烏戰事爆發前後，美西方為了加強對俄羅斯的包圍網，以及彌補格魯吉亞近年由親歐轉為親俄的缺失，極力拉攏亞美尼亞轉向。阿塞拜疆則看準俄方將軍力與注意力集中在烏克蘭戰場的契機，於去年底發動突襲，成功奪回納卡地區的控制權，原本居於該處的十多萬亞美尼亞人被迫倉皇逃難回國。

亞美尼亞不滿俄方對阿軍行動默不作聲，加上美西方的威逼利誘和國內選舉考慮，決定投向美西方，包括加入已將俄總統普京列為通緝犯的國際刑事法院，以及據報向烏方提供大量武器和僱傭兵源。明日再分析普京對亞美尼亞轉向的反應和背後考慮。