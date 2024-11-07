美國國務院發言人米勒周一稱，多達一萬名北韓士兵抵達俄羅斯西部庫爾斯克州邊境，或於未來數天參與對烏克蘭戰事。米勒表示，不肯定北韓士兵是否已投入戰鬥，但如果他們與烏軍作戰，將成為合法軍事打擊目標。南韓國防部發言人全河奎周二亦表示，一萬多名北韓士兵已派遣俄羅斯，其中相當一部分轉移至庫爾斯克等前線。

烏克蘭國防部情報總局上周也表示，逾7,000名北韓士兵乘坐俄羅斯空天軍28架運輸機，由濱海邊疆區飛抵庫爾斯克。換言之，美國、南韓、烏克蘭都指北韓士兵確實已到俄羅斯，人數逾萬名，然而美國、南韓均未證實朝軍是否已加入戰鬥。

烏克蘭透露北韓士兵裝備俄羅斯武器，包括60毫米迫擊炮、AK12突擊步槍、機關槍、狙擊步槍、反坦克導彈及夜視鏡等。看來裝備相當充足，相信不會是那些引述的假消息，說朝兵「40人部隊全被烏軍擊殺，僅餘一名士兵生還」，放話把責任歸咎於俄軍與俄羅斯總統普京，批評佢冇提供足夠裝備便把他們送上前線當炮灰！之不過，美媒又報道，社交平台X一個親烏帳號引述一名被俘俄兵稱，朝鮮部隊與烏軍交火期間，錯誤槍擊俄軍！老朽又不禁哈哈大笑，阿哥，點搞㗎！北韓援俄之兵，一係弱不禁風，好易就做咗炮灰！一係就認知困難，連誰是敵人都分唔清，豈非愈幫愈忙？

庫爾斯克戰役，讓俄羅斯在國際政治舞台上承受本土被攻破的巨大認知戰壓力。分析指，與烏軍接觸前，俄軍的第一道防線建在交戰區之外16公里處，這是出於不讓烏軍趁亂滲透入俄腹地搞破壞的防備目的。如今俄加大力度，多達逾萬名朝兵在庫州「肩負使命」與烏軍作戰，老朽相信絕對唔係玩玩吓！