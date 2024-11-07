上月，中國民用航空局機場司司長張銳、新疆機場集團原董事長馬伊磊、甘肅省副省長（曾任甘肅機場運營管理公司董事長）趙金雲等，一批航空機場領域官員被紀委監委查辦。

今年以來，持續的「機場腐敗」掀起多輪小高潮。今年1月，貴州省機場集團董事長申振東下台。隨後不久，他的前任王勇也落台。王勇此前由貴州省機場董事長跨省晉升西藏自治區副主席，是第一位被中紀委查處的「70後」官員。王勇本是重點培養對象，被查辦後，中紀委批評其「背離了中央對年輕幹部的要求」，這是中紀委首次使用此種說法。

近些年來，僅中國民航局最高領導層，就已有宇仁錄、夏興華、周來振等3名副局長被抓，前腐後繼，是被查人數最多的國家部委之一。作為國內最重要機場的首都機場集團，兩任董事長李培英、張志忠被查。李培英更因貪污、受賄情節極為嚴重而被執行死刑，是少數被判死的腐敗官員之一。但如今頻發的腐敗說明，並未形成有效的震懾。

今年8月，湖南省機場管理集團副總經理湯承武及集團旗下監察審計部部長、建設指揮部副指揮長等4人同時被「一鍋端」。被懲處的機場系統高管還有，廣東省機場管理集團前副總經理李明、山東省機場集團前副總經理李偉、青島國際機場集團原副總經理盧正明、新疆機場集團前副總經理姚新民等。

中國被譽為「基建狂魔」，尤其是鐵路、公路、機場為代表的「鐵公機」，更是大型基礎建設的主力。實事求是說，這對改善交通條件和營商環境，發揮了積極作用。這些項目規模、體量、資金流大，在推動投資、推高GDP方面可快速見效，容易出成績，因而備受「政績驅動」、好大喜功的官員青睞。

但在狂飆突進的過程中，也帶來不少負面因素，一是政府負債纍纍，債台高築，透支財力；二是「尋租」機會多，滋生腐敗。機場建設「蛋糕」大，土地徵收、項目規劃、工程設計、招投標、施工建設、設備採購等各環節，都有天量資金。且民航行業相對封閉，權力高度集中，決策審批集中少數人手裏。

除了機場建設，機場營運也是壟斷管理。機場高官在貨運客運資質代理、機場配套工程招投標、廣告代理、商舖場地租賃等環節，也擁有極大審批決定權。且機場行業專業性較強，各級監管官員、航空公司和機場高管，幾乎都是長期在系統內部循環、深耕，近親繁殖、利益勾連盤根錯節。隨着一個個航班的起飛，機場高官高管也財富飛漲。各地機場公司輪番上市，也帶來分肥的機會。

因此，機場腐敗的高頻爆發，其實正是因為同時具有資金密集、審批集中、壟斷經營等各種腐敗高發的成因，而相關的市場化改革始終未能推進，僅靠官僚集團內部監督，顧此失彼，乃至貓鼠同眠結成腐敗小圈子。