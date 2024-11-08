產評：全球貿戰火難熄　中美科技賽更激

被喻為「狂人」的特朗普當選下屆美國總統，全球市場為之震盪，皆因此君作風毫不掩飾美國霸權主義，眼中只有美國利益，手法狠辣，單是要向中國甚至盟友等貿易夥伴大加商品關稅，已令各國煩惱不已。全球貿易戰的火勢將轉烈之際，更令人擔心的，是中美科技戰將打得更激烈，更到位。美國是要憑自身科技優勢，確保取得新經濟、新技術的話語權，以鞏固其世界霸權。中國要尋求突圍，走自己的發展道路，殊不容易！

打從現任拜登政府，已着手收緊對中國的晶片技術及設備輸出限制，且對於中國從其他渠道取得供貨，更作精準打擊，務求切斷中國供應鏈。這使得中國決心投入巨量資金與人力資源加快「國產芯」建設，從中國戰略晶片企業的經營表現亦見到階段性成果。只是中美在晶片技術上始終有一定距離，只能堅持深耕科研，力拚成果，要追趕美國這巨人並沒捷徑。

再看美國，基本上近兩年美股泡沫化路人皆見，是靠去年爆出的生成式人工智能熱潮，帶出新主題，再造新股王。過去美國的智能手機品牌、電子商貿稱霸全球，但如今都被中國等同業趕上，競爭十分激烈，較能與中國競爭保持距離的是高端晶片。在這個背景下，要保持美股熱度，就須有新題材來延續氣氛，留住資金。人工智能（AI）大戰才剛開打，也將是中美爭霸的重要領域，皆因智能化經濟的領域甚廣，也是新經濟的核心產業，中美都在力爭在相關技術制式標準與應用建立優勢，以確保對未來發展有話語權。

無可否認，科技領域上，美國擁有技術優勢；但如今中國不缺技術，更有市場及體制優勢，尤其是大數據、數碼與智能化領域基礎建設比美國行得更先更快。中美科技戰必然是兩雄爭霸的關鍵賽，而特朗普主政下的美國，將在追趕科技方面有更快、更狂的表現，皆因這位商人總統眼中只有「利」字，少了道德顧忌，甚麼都可天馬行空，與其支持者富豪馬斯克可謂投契之極，兩大狂人在推動美國科技政策發展方面，勢起到一加一大於二的效果，未來可能會推動美國在某些科技領域明顯拋離中國。但同時馬斯克因旗下電動車業務在華發展，與中國建立良好關係，說不定能在中美就技術與市場的交易討價還價上，擔當一定的角色。

除了馬斯克，這場大選特朗普亦獲科技領袖及風險投資家支持，過去不支持特朗普的科技巨頭，如今都識時務地趕緊向狂人致賀；且特朗普支持加密貨幣，要將美國發展成全球加密貨幣之都，相信他與商界及科技界的關係，會比現任拜登政府更密切，科技發展加快，將為美國資本市場延續榮景給力，也成為保持美元需求，支持美元匯價表現的重要力量。

美國的科技力量將在特朗普2.0時代有更好發揮，中國要應對來自美國的競爭，首要是先做好自己，積極化解房地產與地方債務等內部問題，並在完善市場後，盡快鬆開各種監管枷鎖，讓民營經濟盡情發揮活力，這是中國競爭力所在。