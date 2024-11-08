娛圈單打：男神女神齊患癌 人前風光人後殘

台灣性感女神徐若瑄都算運滯，捲入王力宏出軌風波，再同老公離婚分道揚鑣，簡直頭頭碰着黑。點知衰運仲未行完，佢日前證實患甲狀腺癌，幸發現及時已動了手術，目前康復良好。話時話，近年唔少年輕藝人都患癌，唔知係咪同壓力大有關。

徐若瑄坦言得悉患癌晴天霹靂，當年正值離婚低潮期，流言蜚語不斷，詎料病魔又摸上門，若意志唔夠堅定，真係會崩潰。不幸中的大幸係，有心愛的兒子支持，好快就收拾心情接受治療，上月現身宣傳電影，證明健康已無大礙。

講起甲狀腺癌，近期都有唔少藝人「中招」。例如喺奧斯卡得獎韓片《上流寄生族》，飾演窮女兒Jessica的朴素丹，2021年底突然罹患甲狀腺癌，需要即時停工治療，當時先至30歲女咋。經過兩年時間休養，去年宣告復出，但聲勢已無復當年勇。之不過，能夠尋回健康，其他都係小事啫。

令人更意外係「亞洲王子」張根碩，成日紮紮跳開朗示人嘅佢，原來一樣患上甲狀腺癌。佢透露去年底檢查身體發現有異，本來以為定期Mon住就冇事，點知情況急轉直下，今年5月終於接受手術，此前一直有幕前工作，外界完全唔察覺佢有異樣。直到兩個月前喺個人頻道公開病況，忍唔住灑下男兒淚。

所以話啫，明星好多時候都係人前風光，人後垂淚，家家有本難唸的經，搵錢搵得多，壓力一樣好大。點都好，呢幾位靚仔靚女仲有大把世界，唔使咁悲嘅。學張根碩話齋，多啲去旅行放鬆心情，定時定候見吓醫生，千祈唔好為咗事業罔顧健康呀！