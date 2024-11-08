美國總統選舉，特朗普再度當選，並未出人意表。特朗普以素人從政，有其過人之處，但美國政治也到要轉折之時。他並不代表共和黨的建制，也與包括民主黨在內的美國兩黨精英不合。

兩黨執政過久，輪替亦未能替美國打出一條新路。既得利益勢大，壟斷政治與經濟自肥。在二次大戰初或冷戰結束之時，美國盛世，平民百姓亦可分享。但美國在蘇聯瓦解之後，失去制衡，盛極而衰。既得利益仍然窮奢極侈，便掠奪民眾應享之福利，社會矛盾、分化日深，因而極右政治遽起。特朗普不過是乘其勢逼壓建制而取勝。他基本沒有治國之道，也具商人貪婪本質，加上個人投機無賴性格。他上任後的政策，都會與他上次任總統時一樣表現得十分戲劇化，可實質的內容不會帶來大驚喜。

例如外交方面，特朗普以貿易戰作為主調，可以誇誇其言。落到實處，不可能關稅倍增。上次的貿易戰結果最後也都逐步淡化，回復到正常的關稅談判。美國也不會回復二次大戰前高關稅的閉關。一是美國已十分依賴進口，美國不可能捨華而取別國來進口。中國的製造業已主宰國際貿易，美國制裁或對中國進口加高關稅，中國便改為在東南亞、墨西哥加工，還是出口美國，逃避高關稅。美國不可能同時對東南亞、墨西哥等國的加工產品進口禁制，或施加高關稅。

二是中國會反制，一如對付歐盟。這兩方面都會使特朗普的關稅戰、貿易戰徒具虛名，實際效果不大。事實上，美國進口不會減，亦即是貿赤難改，加關稅的後果是美國消費者要付出代價。

又如特朗普叫停烏克蘭戰爭，雖是大勢所趨，國內外反對亦眾，或許特朗普不會重複拜登敗退阿富汗的錯誤。可一旦停戰，烏克蘭軍隊和政府會潰散。國外國內影響同樣惡劣，這將暴露特朗普在口號之後沒有善後或執行計劃。

又如中東衝突，特朗普沒法約束以色列極右政權，沒法指揮卻又不能不繼續經援軍援。以色列不停戰不撤軍，特朗普面對的外交壓力仍大，他不敢也不能欺壓以色列及猶太勢力，中東衝突還會朝大戰方向發展。賀錦麗與民主黨部分敗於中東政策，特朗普當權後亦可能受挫於缺乏中東政策。

特朗普可以替美國政治增添戲劇性，但最終還是會回歸到美國精英的政治。