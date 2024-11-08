特朗普跨屆再次當選美國總統，全世界都十分關注特朗普執政後的美國對外關係大政，這涉及三大領域，一是「戰略與安全」問題；二是「財政及同盟權責分擔」問題；三是「經貿領域風險隱患」問題。

由於美國推行近百年的霸權主義，特朗普又把它提煉為凡事「美國優先」，其所造成的「戰略與安全」問題就涉及美國的對手、盟友和各方面的組合，例如拜登執政時期推行「團結盟友」，先打俄羅斯再打中國的戰略，以特朗普「單打獨鬥」的作風，「美國優先」面前「一視同仁」的政策，就很可能作出戰略調整，這個戰略調整必然會改變與盟友和對手的關係，重新審視各自的安全問題。

特朗普的商人本性，會把「治國理政」、「國際關係」當成一盤生意來做，此乃「財政分擔」問題；他不但錙銖必較，而且要賺到盡。今次特朗普一再聲稱，「將不再保護未能履行財政義務的北約盟國」；重複批評歐洲盟友和日本，「利用美國在安全上搭便車」；特朗普在競選時，大大聲要求台灣和南韓要大幅度提高「安全保護費」。

特朗普的商人本性和商業頭腦，使他最方便和敏感打經貿戰。他對和中國打貿易戰特別起勁，「痛下殺手」，因為他認為中國對美國貿易順差最大，佔了美國大便宜，而且他非常直觀的判斷，向中國抽重稅就能嚴重打擊中國經濟，抑制中國發展。殊不知，中國早在奧巴馬時期就做好了經濟調整，嚴陣以待，對外貿易這一塊佔GDP比重大幅縮小，內需市場、內循環大幅增加。特朗普的抽重稅，試圖減少中國對美出口根本傷不到中國，因此過去幾年中國對美依然保持大額順差，而美國飽嘗通脹之苦，對此特朗普至今還不吸取教訓，還聲稱當選後要調高對華關稅60%。可見其人雖是商人，但並不懂經濟！

面對上述三大問題，特朗普若真的如此這般解決，那就等着瞧吧，美國盟友和經貿當可散架。