特朗普又再創造美國歷史；78歲的他成為百多年以來首個曾輸掉大選，最終更一面倒成功再度入主白宮的美國總統，也是首位戴罪在身的候選人當選。中國文化所說的「皇天無親，惟德是輔」全被特朗普一夜顛覆。不是嗎？今年5月，佢喺「艷星掩口費」一案中，被判34項偽造文書罪成，另身負3宗刑事案。

然而，特朗普以摧枯拉朽姿態一路領先大選，被形容「貼地」形象成功，盡吸求變美國選民。看來，特朗普不僅有商人務實本色，更有演戲天分。他在佛羅里達州向支持者發表演講，主題係屢被行刺大難不死，上帝饒佢一命，「是為了拯救美國」！而外界預料佢上任後，將運用總統權力特赦自己，這真是美國民主的一大諷刺！

選前民調一直顯示賀錦麗和特朗普勢均力敵，賀的團隊料選舉未必短時間內分出勝負，但選情很快即明朗化，不是鬥到最後一刻的叮噹馬頭，而是一出閘，特朗普即一馬當先，無驚無險，由頭直奔到終點！可見盡信民調不如冇民調，選前民調指賀錦麗能爭取到拉丁裔的支持，可是數據反映她在這批選民的支持度不似預期，選民多「口是心非」，口話支持賀錦麗，暗地裏其實係特朗普粉絲，為賀錦麗敗選埋下伏線。

特朗普曾涉足娛樂事業，2004年起主持真人騷節目《飛黃騰達》，老朽相信對其如何變得貼地大有幫助。分析指賀錦麗競選策略失當，譬如為其站台的歌星、明星都很富有，令外界覺得佢不知民間疾苦及「離地」；反而特朗普儘管係富豪，卻努力塑造愛人間煙火，如到快餐店炸薯條、穿反光背心坐喺垃圾車拉票等。當然，過咗海就係神仙，能否「拯救美國」令美國再次偉大，那是後話！