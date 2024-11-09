娛圈單打：播兩集即收咗皮 被腰斬自己申請

美國前總統克林頓名句：「笨蛋，這是經濟問題！」改少少就適用於TVB綜藝節目《戰場上》嘅製作團隊啦，之唔係：「笨蛋，這是常識問題！」囉。節目宣傳鋪天蓋地，係威係勢，點知播出兩集之嘛，即刻無聲無息被腰斬，咪就係冇常識囉。

日前本欄都提過，《戰場上》一味將俄羅斯描述為屠夫、侵略者，唔止政治不正確，仲係對俄烏戰事前因後果欠缺認知嘅反映。結果不旋踵即賴嘢，節目遭建制團體圍插，怒斥為偏頗，仲懷疑製作團隊有既定政治立場，想幫煽動呢場戰爭嘅美國，以及被美國當槍使、大打代理人戰爭嘅烏克蘭總統澤連斯基塗脂抹粉喎，連帶主持人黎芷珊嘅社交網頁都被負評灌爆。

呢啲咪就係冇常識囉，咁多題材唔拍，偏要拍啲吃力不討好嘅嘢，仲以為自己好有Sense，點知冇人讚不特止，反而被鬧爆。黎芷珊自己都話，對時事並不了解，咁又何必自暴其醜，學人「深度」探討仍然打緊嘅仗呢？

TVB拿拿臨搵新聞部連拍3集《特朗普重掌白宮》頂檔，下周同樣時間，則改播王祖藍《一條麻甩在汕頭》。《戰場上》播兩集即玩完，嘥錢嘥時間嘥心機，由拍板到拍攝再到出街，竟然冇人及早發現問題，依家草草收檔，唔知有冇人要問責孭鑊呢？

都係嗰句啦，TVB綜藝向來主打一個食買玩，繼續呢個宗旨咪皆大歡喜囉，做乜要自己申請畀人插？冇見識、冇常識、冇知識，真係冇必要出來獻醜。計本欄話齋，不如將82台嘅《冲遊泰國10》搬去81台播，起碼有靚女鄺玲玲養吓眼吖！