中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京，都對特朗普再次當選美國總統表示祝賀。習近平指出，歷史昭示我們，中美合則兩利，鬥則俱傷，一個穩定、健康、永續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會的期待，希望雙方加強對話，妥善管控分歧。普京表示，我非常期待我們與美國的關係最終能夠恢復，我們對此持開放態度；普京認為特朗普希望與俄羅斯改善關係並結束烏克蘭戰爭，這點值得重視。普京說，他預計特朗普在第二任期將更能自由行事，他希望特朗普恢復對俄羅斯關係溢於言表。

中俄領導人都對特朗普當選釋放善意，有所期待。中方比較謹慎，重申了中美兩國相處之道的大原則、大方向，並以「歷史昭示」告誡之！美國開啟貿易戰，打響中美國運之戰是從8年前特朗普當總統開始的。拜登執政期間，美國對華發動了更全面、更猛烈的攻擊，全方位打壓、遏制、制裁中國，糾集盟友圍堵中國，不斷在台灣這個關乎中國核心利益的核心問題上，衝撞中國底線，作出發動戰爭的威脅和準備，在南海、東海也擺出支持盟友和中國開戰的架勢，可說把特朗普當年的對華戰略升級擴大惡化。

對此，特朗普有何感想呢？是覺得拜登做得過分呢？不夠呢？對此至今，我們也未聞特朗普有啥表示，但從美國兩黨、國家精英、媒體輿情空前一致地把打壓中國當成「政治使命」來看，特朗普是不會打倒「昨日之我」、「打倒拜登」，令中美關係回到從前的，不過拜登打壓中國已處處碰壁，嚴重損害美國利益，無以為繼，這給特朗普「苦海無邊，回頭是岸」創造了條件，就看他能不能明白形勢，「走出一條新時期中美正確相處之道」了。

而俄美關係，因為拜登發動了代理人戰爭，雙方已有「準戰爭」趨向，這狀況是特朗普不願看到，他想用和平代替打仗，且支持烏克蘭戰爭並非美國政壇精英共識，改之可也。